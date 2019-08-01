Услуги салона красоты

Салонный бизнес с каждым разом развивается очень быстро и внедряется в комплекс предоставления услуг новые современные методики по уходу за собой. Всем рекомендую зайти по указанной ссылке и прочесть полезную информацию о работе специалистов способные эффективно восстановить структуру волос. В спектр услуг входит ботокс, кератин и окрашивание, с помощью данных процедур можно максимально быстро восстановить волосы и увидеть результат уже спустя две недели. Также мастера осуществляют окрашивание в виде обычного тонирования до самых сложных использований техник.

Биозавивка волос

Это текстурирование или долговечная укладка, в ходе проведения данной косметической процедуры структура волоса меняется за счет использования химических средств, за счет чего прямой волос становиться волнистым. По сути это давно всем известная завивка, но более щадящая, чем ранее, что исключает вероятность негативного воздействия на волосы, не травмируя их. Все виды биозавивок отличаются друг от друга классификацией продукта, типу, составу который применяется во время процедуры. Кислотные препараты наиболее агрессивно воздействуют на волос, и поэтому такой вид используется в салонах красоты очень редко. Щелочные средства менее агрессивные, но при этом и менее стойкие, такой вид завивки не подходит для сильно жесткого типа волос. Кисло-нейтральная является самым щадящим вариантом, к которому чаще всего прибегают мастера. Биозавивка самая нестойкая процедура, и держится не более трех месяцев. Она идеально подходит для мягких, тонких и окрашенных волос.

Наращивание волос

Данная процедура стала пользоваться большим спросом среди представительниц прекрасного пола и делиться на две методики холодная или горячая, которые отличаются друг от друга способом и использованием необходимых косметических препаратов. Из холодных манипуляций самым распространенным является ленточный метод, который самый щадящий, во время этой манипуляции готовые пряди волос крепятся к основе головы специальным клеевым скотчем который абсолютно безвредный, и исключает вероятность раздражения кожи головы. Время всей процедуры не займет более 40 минут, в результате чего вы получаете максимальный объем. К горячим методам относится итальянская технология в ходе, которой используется кератин и натуральные пряди волос. Можно нарастить волосы съемными прядями, при помощи так называемых трессов, которые крепятся при помощи специальных клипс. При желании их можно одеть и снять в любое время.