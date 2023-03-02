Диета Индий является одним из видов Диеты Йогов. Главная цель индийской диеты - это наличие на вашем столе натуральных продуктов и высокая философичность по отношению к принимаемой пищи - принцип такой же, как и у диеты Малышевой. Йоги сообщают, что переваривается лучше та пища, которая изгтовленна от души. Ожидаемый результат 2-3 килограмма за 10 дней. Понадобится Банка 200 мл для дозировки. Каждый прием пищи, (необходимо чтобы их было три), они включают в себя пару блюд, которые подают на стол маленькими порциями. Также необходимо принимать жидкость, на индийской диете - это примерно 7-9 стаканов обычной воды или зеленного чая в день. На индийской диете разрешаются следующие продукты: свежие фрукты и овощи, рыба, мясо, красное мясо, яйца, сыр, рис, и также зерновые культуры. Есть и запрещенные продукты это такие как: хлеб, сухой завтрак, напиток в банке, чипсы, картошка, шоколад, мороженое, джем, сахар, а также разные консервированные продукты. План диеты на один день: Еда на утро: Любой фрукт, к примеру, манго и 100 мл натурального йогурта. 2 манго или 2 банана порезать и полить одной чайной ложкой мёда. Нарезать банан и смешать со 100 граммами жирного творога. Пару кусочков твердого сыра на хлебе из зерновой муки. 1 яйцо и небольшой кусок зернового хлеба. Еда на обед: Маленький кусочек курицы примерно грамма 150- 200, рыбы, индейки, кролика с небольшой порцией салата. Приготовить данное блюдо очень легко, необходимо смешать сырые овощи (которые вам нравятся), и потом заправить растительным маслом с каплей уксусной кислоты или йогурта. Вы можете использовать отварные продукты. Отварные креветки, листья салата, авокадо или огурец немного залить масла и лимонного сока, и можно посыпать кунжутом. Греческий салат – 1 порция и яйцо, которое полностью вариться на тосте из зернового хлеба Еда на вечер: Главная еда на вечер - это большая тарелка креветок или других морепродуктов, которые обжариваются на гриле или отвариваются. Тарелка зеленного салата, обжаренные овощи, нешлифованный рис, бобовые