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Подходит ли европейским женщинам японская диета?

Вчера, 20:02

Подходит ли европейским женщинам японская диета?Подходит ли европейским женщинам японская диета?

Разработана эта 14-и дневная система питания японскими специалистами. Строго придерживаясь всех рекомендаций японской диеты, похудеть, конечно, можно. Но, надо учитывать, что выдержать 2 недели такого жесткого почасового питательного графика смогут далеко не все. К тому же, эта диета, включает ряд продуктов, на которые у многих людей есть аллергия.

Надо сразу уточнить, что никакого отношения к японской кухне японская диета не имеет. Но давайте по порядку. Во-первых, в японскую диету в большом количестве входят яйца, как в крутом, так и в сыром виде. Речь, конечно, идет о свежих органических яйцах, а не о тех напичканных гормонами и антибиотиками яичках, которые лежат на прилавках магазинов. Даже если у вас и нет аллергии на яйца, вряд ли такой продукт может пойти на пользу.

Во-вторых, в эту диету входит рыба. Подразумевается, что вы будете есть свежую, только что выловленную (а не мороженую) морскую рыбу, если вы можете ее достать - пожалуйста, вам эта диета подходит. Тоже касается и мяса. Японцы предлагают включить в свой рацион органическую нежирную говядину и курятину. Без комментариев.

Теперь овощи. И белокочанная капуста, и сырая морковь являются очень сильными раздражителями для желудка. То есть, такая диета категорически не подходит людям, страдающим заболеваниями желудка, гастритом и панкреатитом, например.

Собственно говоря, к этим продуктам и сводится вся японская диета. Кроме них в ней еще можно найти небольшое количество сыра, сухарики, черный кофе, фрукты и кефир.

Честно говоря, эта диета совершенно не свойственна ни нашим пищевым привычкам, ни нашему менталитету. Скорей всего, промучившись на ней пару дней, вы вернетесь к своему привычному меню, так и не сбросив лишний вес. Впрочем, кто знает? Если у вас получится найти все необходимые правильные продукты и продержаться на этой диете до победного конца, то килограмм 7 вы точно потеряете. Ну а если нет, то смело заказывайте доставку суши доставка и забудьте о диете!

Только вот потом, если вы опять начнете есть булочки и сахар, потерянный вес мгновенно вернется. Ведь диеты предназначены только для того, чтобы сбросить вес. А, поддерживать стабильный вес, возможно только правильно питаясь и активно занимаясь спортом.

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