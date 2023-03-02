Чтобы по марке подобрать аккумулятор автомобильный, необходимо учитывать характеристики модели. Для выбора по марке следует знать нужную емкость батареи, которая измеряется в ампер-часах. В буклете и на самом АКБ содержится информация о параметрах. Автолюбителям следует учитывать, что за дополнительные характеристики переплачивать не стоит. Не сможет обеспечить надежность автомобиля батарея недостаточной емкости. Подбор аккумулятора подразумевает резервную емкость – это показатель времени, когда автомобиль способен работать при поломанном генераторе. Так, для АКБ емкостью 55А-ч такой показатель равен 1,5 часа. За это время следует предпринять необходимые действия. Выбор по марке автомобиля подразумевает также точное соблюдение габаритов. Даже отклонение на несколько сантиметров вызовет большие проблемы.

Как выбрать батарею?

Габариты должны по размерам подходить для места в багажнике или под капотом. Когда не совпадают габариты, батарея просто не помещается или клеммы касаются кузова, что недопустимо. Лучше избежать советов по подгонке батареи, поскольку это не приведет к добру. При выборе следует учитывать ток холодного запуска. Это максимальный ток, который кратковременно выдерживает батарея, когда двигатель запускается зимой. Показатель этот регламентируется ГОСТ. Полярность аккумулятора бывает прямой и обратной. Чтобы определить полярность батарею клеммами следует повернуть к себе. Автолюбители иногда делают подбор аккумулятора по марке автомобиля другой полярности, для этого увеличивают длину проводов, что требует подбора провода и определенных навыков. Нужно выполнить правильный крепеж и использовать провод, который соответствует всем требованиям.

Малосурьмянистые батареи являются самыми дешевыми и недолговечными, но не боятся больших разрядов

Если аккумулятор хранился разряженным, при положительной температуре он подлежит восстановлению. Кальциевые батареи имеют небольшой саморазряд, большой срок службы и пусковой ток. Такие батареи боятся большого разряда, не восстанавливают емкость при помощи зарядного устройства. Кальциевые автомобильные аккумуляторы среди импортных моделей являются наиболее распространенными. К гибридным аккумуляторам относятся малосурьмянистые с кальцием. Они объединяют преимущества обоих видов, не боятся разряда, имеют высокие пусковые токи и большой срок службы. Самыми современными являются аккумуляторы AGM, которые в России являются самыми дефицитными.