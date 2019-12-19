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Симулятор Hot 777 в Вулкан Делюкс
Сегодня, 05:49
Несмотря на новейшие изобретения программного обеспечения для виртуального гемблинга, классические игровые автоматы, также именуемые как однорукие бандиты, не сдают своих позиций. Большой ассортимент таких симуляторов, расположенных по адресу https://vulcandeluxclub.com/one-armed-bandit/ , пользуются повышенным спросом и сегодня. Одним из таких автоматов является слот от Wadzan — Hot 777.
Геймплей игрового автомата
Расположение функциональных клавиш на панели управления слотом довольно типичное. Их набор стандартный для всех классических симуляторов:
Если выбирать в слоте все пять активных линий, тогда показатель возможных кредитов будет равняться 100. От этого количества будет зависеть призовой фонд в случае совпадения нужной комбинации символов.
Символы в симуляторе Hot 777
На катушках слота изображены 11 разнообразных символов. Здесь есть разные фрукты, а также огненные, золотые и красные семерки. Специальным знаком выступает золотая монета. Она приносит игроку бесплатные вращения, но не имеет собственного множителя.
Призовые комбинации формируются слева направо и содержат два или три знака. Коэффициент выигрыша зависит от конкретного сочетания, которые можно проверить в Таблице выплат. Для расчета окончательной суммы, достаточно полученный множитель умножить на сумму сделанной ставки.
Риск-игра
В подобных слотах, участник игры всегда имеет шанс увеличить полученное вознаграждение в два раза. Для запуска дополнительного раунда на удвоение, достаточно нажать на надпись Gamble, которая появляется сразу же после выпадения удачного сочетания.
Суть раунда заключается в том, чтобы отгадать загаданную масть среди двух карт. В случае верного ответа, геймер заканчивает партию с двойным выигрышем. В противном варианте на его депозите не остается ничего.
У клиента заведения есть возможность отказаться от предложенной риск-игры и на этом закончить очередную партию.