Симулятор Hot 777 в Вулкан Делюкс

Несмотря на новейшие изобретения программного обеспечения для виртуального гемблинга, классические игровые автоматы, также именуемые как однорукие бандиты, не сдают своих позиций. Большой ассортимент таких симуляторов, расположенных по адресу https://vulcandeluxclub.com/one-armed-bandit/ , пользуются повышенным спросом и сегодня. Одним из таких автоматов является слот от Wadzan — Hot 777.

Геймплей игрового автомата

Расположение функциональных клавиш на панели управления слотом довольно типичное. Их набор стандартный для всех классических симуляторов:

Lines позволяет выбрать количество активных линий, по которым будут производиться выплаты. Их количество варьируется от 1 до 5;

Autoplay активирует режим автоматических вращений;

Spin запускает одиночное вращение;

Max Bet позволяет выбрать максимальную сумму ставки;

с помощью кнопки Bet игрок может определиться с размером ставки. Максимальный лимит в этом автомате составляет 20 кредитов.

Если выбирать в слоте все пять активных линий, тогда показатель возможных кредитов будет равняться 100. От этого количества будет зависеть призовой фонд в случае совпадения нужной комбинации символов.

Символы в симуляторе Hot 777

На катушках слота изображены 11 разнообразных символов. Здесь есть разные фрукты, а также огненные, золотые и красные семерки. Специальным знаком выступает золотая монета. Она приносит игроку бесплатные вращения, но не имеет собственного множителя.

Призовые комбинации формируются слева направо и содержат два или три знака. Коэффициент выигрыша зависит от конкретного сочетания, которые можно проверить в Таблице выплат. Для расчета окончательной суммы, достаточно полученный множитель умножить на сумму сделанной ставки.

Риск-игра

В подобных слотах, участник игры всегда имеет шанс увеличить полученное вознаграждение в два раза. Для запуска дополнительного раунда на удвоение, достаточно нажать на надпись Gamble, которая появляется сразу же после выпадения удачного сочетания.

Суть раунда заключается в том, чтобы отгадать загаданную масть среди двух карт. В случае верного ответа, геймер заканчивает партию с двойным выигрышем. В противном варианте на его депозите не остается ничего.

У клиента заведения есть возможность отказаться от предложенной риск-игры и на этом закончить очередную партию.