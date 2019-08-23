Однорукий бандит Island 2: особенности новой жизни Робинзона

После печального кораблекрушения Робинзон Крузо обосновался на острове. Новая жизнь продиктовала свои условия: пришлось к ним приспосабливаться. Капитан одичал, оброс щетиной, сносно освоил навыки охоты. А оставшиеся после крушения судна обломки получили свою новую жизнь. Штурвал корабля пригодится в роли бумеранга, в консервной банке можно варить суп, а пустая стеклянная бутылка послужит неплохой почтой. Игроку необходимо помочь скитальцу в его нелегкой жизни: комбинации из корабельного барахла весьма поспособствуют выигрышу. Компанию вам составят пролетающие мимо чайки и странствующие пеликаны.

Символы: новые предметы быта капитана

Если посмотреть на ситуацию философски, то в дикой жизни можно найти немало плюсов. Теперь капитан стал ближе к природе, а различные безделушки стали служить новым важным целям. Крузо может оценить, насколько богат природный морской мир. Но мешкать некогда: слот готов, и игроку пора собирать много комбинаций для накопления куша. Итак, иконки игры.

Обычные спасательный круг в белую и красную полоску, мутно-зеленая ленивая черепаха, деревянный штурвал от некогда огромного судна, консервная банка, странствующая черно-белая чайка и бутылка с письмом. Соберите 3 одинаковых иконки.

Голубой игривый дельфин wild. Мудрое подводное животное способно заменять любую иконку автомата. Если в линию выстраивается две консервные банки от кильки и голубой дельфин это равнозначно трем банкам от кильки: выигрыш засчитан.

Дикий остров bonus. Вдали, в бинокль, виднеется остров туземцев. Если три зеленых островка окажутся в любых позициях барабанов, игрок получит бонусную игру. Сперва нужно добраться до острова: выберите 1 из 5 морских путей и не попадитесь акулам. Там Робинзона ждет приз жареный свиной окорок, но будьте осторожны не попадитесь в петлю туземцев.

Все азартные личности приглашаются для игры в бесплатные игровые автоматы СпинСити. Среди огромного количества устройств имеется и слот Island: попробуйте и помочь отважному капитану выбраться с острова.

Цены: безделушки стали бесценными вещами

Жизнь на безлюдном острове диктует свои правила: когда-то совсем бесполезные предметы теперь становятся чрезвычайно полезными. Впрочем, как и наоборот: бутылка от элитного вина теперь служит разве что почтой. В связи с уровнем полезности предмета на безлюдном острове начислена и стоимость. Существуют дорогие и дешевые символы.

Дорогие яркая желтая эмблема Island, прыгающий на фоне заката синий дельфин, спасательный круг в полоску чтобы Крузо не утонул, странствующая морская черепаха. Если пользователь сумеет выстроить в ряд 3 черепахи, эмблемы или круга получит солидный куш.

Дешевые деревянный круглый штурвал от судна, почтовая бутылка от элитного вина, консервная банка от килек, летающая над водной гладью чайка. Эти символы относятся к менее ценным: вас ожидает вознаграждения меньшего порядка.

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