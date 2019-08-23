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Однорукий бандит Island 2: особенности новой жизни Робинзона
Сегодня, 05:50
После печального кораблекрушения Робинзон Крузо обосновался на острове. Новая жизнь продиктовала свои условия: пришлось к ним приспосабливаться. Капитан одичал, оброс щетиной, сносно освоил навыки охоты. А оставшиеся после крушения судна обломки получили свою новую жизнь. Штурвал корабля пригодится в роли бумеранга, в консервной банке можно варить суп, а пустая стеклянная бутылка послужит неплохой почтой. Игроку необходимо помочь скитальцу в его нелегкой жизни: комбинации из корабельного барахла весьма поспособствуют выигрышу. Компанию вам составят пролетающие мимо чайки и странствующие пеликаны.
Символы: новые предметы быта капитана
Если посмотреть на ситуацию философски, то в дикой жизни можно найти немало плюсов. Теперь капитан стал ближе к природе, а различные безделушки стали служить новым важным целям. Крузо может оценить, насколько богат природный морской мир. Но мешкать некогда: слот готов, и игроку пора собирать много комбинаций для накопления куша. Итак, иконки игры.
Все азартные личности приглашаются для игры в бесплатные игровые автоматы СпинСити. Среди огромного количества устройств имеется и слот Island: попробуйте и помочь отважному капитану выбраться с острова.
Цены: безделушки стали бесценными вещами
Жизнь на безлюдном острове диктует свои правила: когда-то совсем бесполезные предметы теперь становятся чрезвычайно полезными. Впрочем, как и наоборот: бутылка от элитного вина теперь служит разве что почтой. В связи с уровнем полезности предмета на безлюдном острове начислена и стоимость. Существуют дорогие и дешевые символы.
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