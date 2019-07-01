Игровой автомат «Berryburst Max»

Данный игровой автомат является плодом интереснейшего эксперимента в игровом мире – компании начали выяснять, что будет, если почти полностью убрать из игрового слота концепцию барабанов - если зайти на зеркало вулкан 24, то можно увидеть результат.

Тут барабаны невидимы, все элементы игры как бы повисают в розовом пространстве, похожем на чистый свежий сок, видимый изнутри, однако, в других подобных слотах уже просто отсутствуют барабаны, как класс.

Тут стоит отметить, что пять барабанов тут все-таки есть, на каждый из них выпадает по три изображения фруктов разного типа. Но при этом нет линий со ставками. Выигрышные последовательности формируются из любых пяти одинаковых игровых изображений, которые контактируют друг с другом по вертикали или горизонтали. Самый громадный из возможных выигрышей игрок получает тогда, когда выпадает на всех позициях одно и тоже изображение – тогда игроку выплачивается 10 000 монет той стоимости, которую он выбрал в начале игры, определяя ставки.

В игре действуют изображения нескольких фруктов – дольки апельсина, сочных ягод винограда, половинки зеленого лайма, а также изображение символов мастей игральных карт – бубен, червей и пик – заключенных в пузырьки, похожие на прозрачные сочные ягоды. Это – более дешевые символы, тогда как настоящие фрукты стоят намного дороже. Также в игре используется и «дикий» символ в виде традиционной для слотов буквы «W», которая заключена в кубик льда, сделанного из апельсинового сока. Этот рисунок может в любых вариантах комбинаций на выигрыш заменять все другие игровые изображения.

Кроме того, после того, как он выпадает, он расширяется на целый игровой барабан, после чего выплачиваются выигрыши. После этого происходит бесплатный ре-спин, в ходе которого «дикий» барабан остается на месте. Если снова выпадает новый «дикий» символ или новый выигрыш, то ре-спин повторяется – и так до тех пор, пока появляются либо выигрыши, либо «дикие» символы.

Поскольку «дикие» символы выпадают тут достаточно часто, то они формируют выигрыши не постоянно, а в некоторых условиях не заменяют другие символы. Например, необходимо, чтобы один и тот же символ находился на барабанах по обе стороны от «дикого» - тогда он сработает, а в противоположном случае – нет. Иначе выигрышей было бы слишком много, и они выпадали бы практически постоянно, потому что этот слот следует признать одним из самых щедрых.