Многофункциональная уборочная тележка

Разнообразие моющих средств и приспособлений, с одной стороны, облегчает процедуру уборки, а с другой – заставляет одновременно носить и использовать несколько бутылочек, специальных салфеток. Многофункциональные тележки значительно упрощают труд обслуживающего персонала и сокращают время наведения порядка.

Тележка – это конструкция для перемещения ведер с водой, а также моющих средств, приспособлений для сухой/влажной уборки. Отличительные черты: простота в использовании, маневренность, функциональность, надежность. Покупателям предлагаются модели из пластмассы/металла, различных конфигураций и объемов.

Металлические тележки обладают достоинствами: долговечность, устойчивость к механическим повреждениям, поломкам и царапинам. Недостатки: вес рамы (примерно на 30% тяжелее аналогичной модели из пластика), при уходе нельзя использовать абразивные средства.

Тележки из пластика имеют следующие плюсы: небольшая масса, легкое обслуживание (раму можно помыть под проточной водой). Из минусов – непрочность пластика, меньший срок эксплуатации.

Виды тележек

Стандартная комплектация приспособлений: корпус, ведра, держатель для мусорного мешка, отделения для моющих средств, устройство для отжима. Модельный ряд позволяет выбрать конструкцию, соответствующую условиям эксплуатации.

с одним ведром подходит для уборки небольших комнат; объем емкости – от 15 л до 28 л;

с несколькими ведрами удобно наводить порядок в обширных помещениях, длинных коридорах/холлах. Объем ведер – от 6 л до 28 л.

Рекомендации по выбору тележки

Чтобы правильно подобрать модель, надо учитывать несколько нюансов.

Необходимо определиться с типом уборки: если основной процесс – сухая чистка, то лучше приобретать модели с большим мусорным мешком. Если уборка преимущественно влажная, то предпочтительней конструкции с ведрами разных объемов. Параметры помещения – чем значительней площадь, тем удобней тележки с ведрами больших размеров. Расстояние до источника воды. Если водопроводные коммуникации находятся далеко, то желательно выбрать конструкцию, на которой установлено несколько ведер (не придется часто менять воду). Назначение помещения. Медицинские учреждения, гостиницы проще обслуживать тележками, оснащенными контейнерами.

Если широкий ассортимент конструкций вызывает сложности с выбором, то лучше посоветоваться с профессионалами. Специалист верно оценит требования и предложит подходящие модели.

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