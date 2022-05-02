Межкомнатные двери купе: особенности производства и монтажа

Итак, межкомнатные двери купе имеют одно лишь отличие от стандартных: у них более простой способ открывания. Причем сама конструкция этого механизма сложная, позволяющая маскировать двери внутри стены или аккуратно складывать их параллельно.

Основные аспекты производства раздвижных дверей

Двери купе могут складываться или уходить в стену при ее реконструкции. Одним словом, это способствует экономии пространства в отличие от распашного механизма, когда двери поворачиваются на петлях, занимая порой весь коридор. При изготовлении раздвижных дверей используется специальный путь, по которому дверь движется на роликах. Обычно такой механизм устанавливается наверху, на него и подвешивается дверь. Двери могут быть одинарными или двойными, отодвигаться могут также в разные стороны по желанию заказчика. Если возникает необходимость маскировки двери, то нужно сооружение своеобразной фальшивой стены, которая будет внутри пустой. В нее и будет помещаться дверь. Недостатком этой непростой конструкции может стать необходимость возведения новой стены при демонтаже дверей. Кстати вы можете купить металлические двери на нашем сайте. Заходите в интернет-магазин samara.1dvernoy.com и оформляйте заказ!

Применение и монтаж межкомнатных дверей купе

Современные производители предлагают широкий ассортимент раздвижных дверей для комнат, которые могут быть разного цвета и оттенка, содержать стекло или дополнительные декоративные элементы. При монтаже межкомнатных дверей купе нужно учитывать, что они не будут изолировать звук. Хорошо такие двери применять для детских комнат с маленьким ребенком или гостиных. Благодаря особенностям монтажа и производства такие двери являются полностью безопасными и бесшумными. Открываются они плавно, медленно занимая место в предназначенных пазах. Также плавно и практически без применения силы двери закрываются из-за наличия специального амортизатора для полотна. Двойные двери чаще всего оснащены синхронизатором, дающим возможность двигая одну створку, двигать и другую. Кроме того, в раздвижных дверях предусмотрен фиксатор, обеспечивающий закрытие дверей без других дополнительных конструкций. При монтаже дверей купе нужно учитывать их особенности и оставлять расстояние между плинтусом и дверным полотном не менее 5 мм. Подготовительные работы должны включать тщательный замер всех деталей перед установкой двери, чтобы потом не возникало трения. Правильно подобранные и установленные межкомнатные раздвижные двери прослужат долгие годы и обеспечат комфортную их эксплуатацию.