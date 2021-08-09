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Рекомендации по выбору межкомнатных дверей
9 августа 2021
Интерьерные полотна предлагаются в огромном ассортименте, отличающиеся друг от друга внешним видом, материалами, используемыми для изготовления, дизайном, системой работы и стоимостью. Главный момент, которым руководствуются современные пользователи, решившие купить двери в Калининграде, - это стоимость. Формируется цена на основе используемого материала - это может быть металл, стекло, пластик, а также комбинированные модификации. Полотно часто обрабатывают плёнками ПВХ, шпоном, ламинатом. Многие красят межкомнатные двери или отделывают их пластиком.
Информация о самых популярных дверных механизмах
Кроме того, двери могут быть полуторными, одно- и двухстворчатыми. В этом случае при выборе решающим должен быть размер дверного проёма.
Выбирать полотна нужно ещё на этапе ремонта. Дело в том, что помимо полотна важно правильно выбрать и установить короб. Изделие представляет собой несущий силовой элемент, который удерживает полотно и обеспечивает надёжную и достаточно плотную фиксацию. Желательно установить короб из натурального дерева - в этом случае можно говорить о длительном сроке эксплуатации и надёжной фиксации двери. Ориентируйтесь на следующие показатели:
Выбирать модели желательно вместе с доборами и наличниками - только в этом случае не возникает сомнений в совпадении фактуры и тона каждого компонента.