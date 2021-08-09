Рекомендации по выбору межкомнатных дверей

Интерьерные полотна предлагаются в огромном ассортименте, отличающиеся друг от друга внешним видом, материалами, используемыми для изготовления, дизайном, системой работы и стоимостью. Главный момент, которым руководствуются современные пользователи, решившие купить двери в Калининграде, - это стоимость. Формируется цена на основе используемого материала - это может быть металл, стекло, пластик, а также комбинированные модификации. Полотно часто обрабатывают плёнками ПВХ, шпоном, ламинатом. Многие красят межкомнатные двери или отделывают их пластиком.

Информация о самых популярных дверных механизмах

Распашные - самые популярные модификации, которые можно найти в каждой второй квартире. Полотно двери фиксируется петлями и открывается в обе стороны. Такие изделия прочные, надёжные, бесшумные, а также обладают хорошей звуко- и теплоизоляцией. Раздвигающиеся - полотно движется на роликах по рейкам вдоль стены. Если говорить о кассетных системах, то они попадают в стену комнаты. Из положительных моментов необходимо отметить небольшой размер, а также отсутствие эффекта резкого захлопывания, который часто возникает из-за сквозняков. Складные двери - это створчатые двери с шарнирами. Они имеют оригинальную лёгкую конструкцию, но срок их службы невелик. Поворотные - разновидность дверей на вращающемся механизме, благодаря которому, с одной стороны, можно повернуть полотно в проёме, с другой - открыть его в нужном направлении. Это отличное решение для малогабаритных квартир.

Кроме того, двери могут быть полуторными, одно- и двухстворчатыми. В этом случае при выборе решающим должен быть размер дверного проёма.

Выбирать полотна нужно ещё на этапе ремонта. Дело в том, что помимо полотна важно правильно выбрать и установить короб. Изделие представляет собой несущий силовой элемент, который удерживает полотно и обеспечивает надёжную и достаточно плотную фиксацию. Желательно установить короб из натурального дерева - в этом случае можно говорить о длительном сроке эксплуатации и надёжной фиксации двери. Ориентируйтесь на следующие показатели:

дверной проем по периметру;

ширина наличников;

порог, его наличие/отсутствие, размер;

размеры доборов.

Выбирать модели желательно вместе с доборами и наличниками - только в этом случае не возникает сомнений в совпадении фактуры и тона каждого компонента.