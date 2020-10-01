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Как выбрать цвет межкомнатных дверей в квартиру?
Сегодня, 10:17
Межкомнатные двери – важная деталь интерьера, и это не ваза или шторы, которые легко поменять. Вот почему важно не ошибиться в выборе их цвета.
Основные принципы выбора цвета
При выборе межкомнатных дверей необходимо учитывать цветовую гамму помещения. Именно отталкиваясь от этого, можно остановиться на:
Популярные оттенки и цветовые сочетания
Интерьер квартиры очень важен для психологического комфорта и хорошего настроения. Обитателей ничего не должно раздражать. Вот почему неизменно популярными оттенками дверей являются:
Подобные оттенки не только будут уместны в любом интерьере, но и помогут создать атмосферу покоя и уюта. А любители современных решений и смелого дизайна могут предпочесть нейтральности оригинальные цвета, от желтого и красного до синего и зеленого.
Стоит ли обращаться к дизайнеру?
Вы не уверены в своем вкусе и у вас остаются сомнения? Тогда имеет смысл обратиться к дизайнеру, который на месте решит, какое цветовое решение будет самым уместным. Хороший совет могут дать и опытные продавцы-консультанты. У них же можно узнать об актуальных трендах и модных оттенках. Благодарим специалистов компании Двери Нева за подробную консультацию по дверям и фурнитуре. Скидки до 40% на двери на официальном сайте компании: https://dverineva.ru/. Все двери в наличии на складе компании.