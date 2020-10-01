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Как выбрать цвет межкомнатных дверей в квартиру?

Сегодня, 10:17

Как выбрать цвет межкомнатных дверей в квартиру?Межкомнатные двери – важная деталь интерьера, и это не ваза или шторы, которые легко поменять. Вот почему важно не ошибиться в выборе их цвета.

Основные принципы выбора цвета

При выборе межкомнатных дверей необходимо учитывать цветовую гамму помещения. Именно отталкиваясь от этого, можно остановиться на:

Дверях «тон в тон» с цветом стен. В этом случае они будут практически не заметны – хорошее решение для небольших комнат.

Оттенки на тон темнее или светлее обоев или краски – лучший способ создать гармоничный интерьер.

Контрастном цвете, что привнесет нотку оригинальности, особенно если такая дверь будет перекликаться с некоторыми элементами отделки (например, плинтусами или декоративными предметами).

Белом или черном цвете – такой дизайн считается классикой, но именно в этом случае необходимо особо внимательно учесть общий тон интерьера.

Особенно внимательно надо отнестись к выбору цвета, если дверь разграничивает две комнаты с абсолютно разным дизайном.

Популярные оттенки и цветовые сочетания

Интерьер квартиры очень важен для психологического комфорта и хорошего настроения. Обитателей ничего не должно раздражать. Вот почему неизменно популярными оттенками дверей являются:

  • нейтральные светлые: бук, клен, ясень, сосна, слоновая кость;
  • нейтральные темные: дуб, ольха, вишня, орех.

Подобные оттенки не только будут уместны в любом интерьере, но и помогут создать атмосферу покоя и уюта. А любители современных решений и смелого дизайна могут предпочесть нейтральности оригинальные цвета, от желтого и красного до синего и зеленого.

Если вы не сторонник контраста и яркости, при выборе цвета учитывайте, что классическими вариантами считаются сочетания с напольным покрытием, стенами или мебелью.

Стоит ли обращаться к дизайнеру?

Вы не уверены в своем вкусе и у вас остаются сомнения? Тогда имеет смысл обратиться к дизайнеру, который на месте решит, какое цветовое решение будет самым уместным. Хороший совет могут дать и опытные продавцы-консультанты. У них же можно узнать об актуальных трендах и модных оттенках. Благодарим специалистов компании Двери Нева за подробную консультацию по дверям и фурнитуре. Скидки до 40% на двери на официальном сайте компании: https://dverineva.ru/. Все двери в наличии на складе компании.

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