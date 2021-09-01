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Сайт визитка

Вчера, 22:43

Сайт визиткаСайт визитка

 

Создание сайта-визитки — это запуск сайта с минимальной информацией, расположенной на нём. По данному адресу будет размещено лишь общее описание любой компании или же товара, координаты для связи и, иногда, прайс-лист.

 

Сайт-визитка необходим в случаях:

Если это самый первый сайт для вашей компании, и вам хочется начать с малого. Недорогое изготовление сайта визитки довольно часто требуется бизнесменам для продвижения какого либо товара.

Быстро и недорого сделать веб-сайт визитку удобно для тех компаний, которые работают с иностранными, либо иногородними партнёрами.

Цены на разработку такого сайта-визитки от https://mahaon.ua/ позволит сделать свой личный сайт без больших затрат.

Недорогой сайт-визитка может быть самой первой площадкой для так называемого «приземления» клиентов идущих из контекстной рекламы или банального поискового продвижения. А учитывая при этом , сколько будет стоит сайт-визитка, это огромный плюс при сравнении с рекламой без такого сайта.

Стоимость простого сайта-визитки позволяет использовать его для размещения базового коммерческого предложения, нескольких изображений товара и другой информации, необходимой для презентации партнёрам или клиентам.

Дешевый сайт визитка — это отличная возможность получить очень экономичное, но эффективное и довольно практичное решение для многих интернет-задач. Цена на создание такого сайта визитки совсем не кусается, и именно поэтому всегда можно начать именно с неё. При этом, разумеется, чуть позже вы всегда можете преобразовать ваш мини интернет-ресурс в более крупный магазин, или информационный, или корпоративный сайт.

Главнейшей задачей сайта-визитки является сформировать адекватное представление о Вас и Вашей компании у потенциального клиента. Такой сайт визитка обычно имеет простую и довольно понятную структуру, которая позволит пользователю очень быстро и без излишних поисков найти всю нужную ему информацию.

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