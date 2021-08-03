 Свежие яблоки купить в спб, яблоки купить с доставкой
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Устаревшие сорта яблок и какие яблоки купить в СПб

Устаревшие сорта яблок и какие яблоки купить в СПб

Вчера, 12:25

Устаревшие сорта яблокУстаревшие сорта яблок

 

Изначально нужно отметить, что яблони подразделяются на сезоны. Бывают такие сезонные деревья: Осенние, дозревают к началу осени и стоят практически до середины зимы. Зимние или поздние – поспевают в конце ноября, морозостойкие и хранятся почти до лета. Преимущества этих видов в том, что плоды дозревают при дальнейшем сохранении. Летние созревают достаточно рано, в середине лета. Эти яблоки нележкие, поэтому в течении нескольких недель их нужно употребить или переработать.

Всё больше и больше появляются новые сорта с более лучшими качествами и характеристиками. Одни дают высокий урожай и бесподобный вкус, другие устойчивы к заболевания, а третьи ценятся за длительность хранения и внешний вид. Поэтому старые сорта давно сдали свои позиции, а садоводы стали заменять их новыми и такой выбор их только радует. Они перестали борьбу с распространёнными заболеваниями и безуспешными попытками увеличить урожайность просто заменив без особого сожаления старые виды этой замечательной культуры. С легкостью можно распрощаться с такими сортами.

Этот летний устаревший сорт Квинти и Папировка для взращивания не особо подходящий, так как не устойчив к парше и не любит холода. Папировка же считается самым не плодоносящим древом, а яблони с неё довольно кислые и если перезревают, то становятся рыхлыми и безвкусными. К тому же практически не переносят транспортировку. Садоводы заменили их на Мелбу, Орлинку и Раннее алое. Они не только сочные и скороплодные, но отлично переносят холода. Еще можно Синап яблоки купить в спб, это тоже очень вкусный сорт яблок и при этом они хорошо лежат.

У осенних категорий Коричное полосатое и осеннее фрукты на вид и вкус бесподобны, но такие минусы, как: большие и поздние плоды, не засухоустойчивость и плохая стойкость сделали эти сорта не востребованными. Поэтому земледельцы учли все недостатки и вывели новые виды подобные этим Орловское и Коричное новое.

А к примеру, такие зимние и старинные сорта Антоновка, Северный синап, Память Мичурина считаются склонными к поражению паршей, низким и не регулярным уровнем плодовитости. Конкуренцию им могут составить Брусничное, Легенда, Марат Бусурин. Они не только скороплодные и высокоурожайны, но достаточно зимостойкие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лучшие саженцы малины - как выбрать?

Трехбарабанные слоты в онлайн казино Вулкан 24

Игровые автоматы Вулкан - играем на деньги

Выбор гроба: советы и рекомендации

Что взять для дачи: погружной насос или скважинный

В Мексике начали выпускать пиво для гомосексуалистов


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Август 2021 (10)
Июль 2021 (24)
Июнь 2021 (18)
Май 2021 (15)
Апрель 2021 (14)
Март 2021 (53)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.