Устаревшие сорта яблок и какие яблоки купить в СПб Устаревшие сорта яблок Изначально нужно отметить, что яблони подразделяются на сезоны. Бывают такие сезонные деревья: Осенние, дозревают к началу осени и стоят практически до середины зимы. Зимние или поздние – поспевают в конце ноября, морозостойкие и хранятся почти до лета. Преимущества этих видов в том, что плоды дозревают при дальнейшем сохранении. Летние созревают достаточно рано, в середине лета. Эти яблоки нележкие, поэтому в течении нескольких недель их нужно употребить или переработать.



Всё больше и больше появляются новые сорта с более лучшими качествами и характеристиками. Одни дают высокий урожай и бесподобный вкус, другие устойчивы к заболевания, а третьи ценятся за длительность хранения и внешний вид. Поэтому старые сорта давно сдали свои позиции, а садоводы стали заменять их новыми и такой выбор их только радует. Они перестали борьбу с распространёнными заболеваниями и безуспешными попытками увеличить урожайность просто заменив без особого сожаления старые виды этой замечательной культуры. С легкостью можно распрощаться с такими сортами.



Этот летний устаревший сорт Квинти и Папировка для взращивания не особо подходящий, так как не устойчив к парше и не любит холода. Папировка же считается самым не плодоносящим древом, а яблони с неё довольно кислые и если перезревают, то становятся рыхлыми и безвкусными. К тому же практически не переносят транспортировку. Садоводы заменили их на Мелбу, Орлинку и Раннее алое. Они не только сочные и скороплодные, но отлично переносят холода. Еще можно Синап яблоки купить в спб, это тоже очень вкусный сорт яблок и при этом они хорошо лежат.



У осенних категорий Коричное полосатое и осеннее фрукты на вид и вкус бесподобны, но такие минусы, как: большие и поздние плоды, не засухоустойчивость и плохая стойкость сделали эти сорта не востребованными. Поэтому земледельцы учли все недостатки и вывели новые виды подобные этим Орловское и Коричное новое.



А к примеру, такие зимние и старинные сорта Антоновка, Северный синап, Память Мичурина считаются склонными к поражению паршей, низким и не регулярным уровнем плодовитости. Конкуренцию им могут составить Брусничное, Легенда, Марат Бусурин. Они не только скороплодные и высокоурожайны, но достаточно зимостойкие.





