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Дорогие проститутки — качественный секс. Затраты оправданы
25 февраля 2021
Так устроена современная жизнь, что фактически за всё приходится платить. И у каждого своё отношение к таким жизненным моментам. Мы платим за дружбу, угощая друзей, платим за привязанность ребёнка, покупая ему подарки, и не задумываемся об этом серьёзно. Таких ситуаций в жизни очень много, и одна из них — секс с проститутками, за который тоже необходимо платить.
Найдутся такие, которые скажут: зачем платить за секс, если его можно получить бесплатно, например, с женой или девушкой. Но это миф! И вы платите за такой секс значительно дороже!
За секс доводится платить в любом случае
Чтобы добиться расположения девушки, за ней нужно будет поухаживать, а ухаживания предполагают ощутимые траты. Это и подарки, и походы в кино, рестораны, ночные клубы и т. д.
Опустошить ваш кошелёк могут и любовницы, требующие за секс и молчание дорогие подарки, аренду квартиры, путешествия. А это немалые расходы, и здравый человек не всегда может себе такое позволить.
Та же история и с законной супругой — деньги для семьи нужны постоянно, и жена тоже требует подарки — косметику, наряды, дорогие украшения. При этом она может ещё и шантажировать сексом.
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Оплата услуг проституток – выгодное вложение в наслаждение
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