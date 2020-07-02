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Топ-5 мужских заблуждений о сексе

Сегодня, 11:35

ПРОСТИТУТКИ НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВВсем нам свойственно заблуждаться во многих вещах. Сексуальная жизнь также не лишена предрассудков. Причём большая часть из них прячется в головах именно мужчин и ПРОСТИТУТКИ НА ПРОСПЕКТЕ ВЕТЕРАНОВ прекрасно этим пользуются. Давайте рассмотрим пять самых распространённых заблуждений, связанных с сексом.

Заблуждение №1. Иногда полезно воздержание

Некоторые мужчины считают, что время от времени просто необходимо устраивать себе «дни без секса», ведь таким образом повышается потенция и увеличивается продолжительность жизни. Этот предрассудок берёт начало в древнем Китае. Там считалось, что воздержание способствуют долголетию и хорошей эрекции.

Однако современные учёные провели исследования и пришли к выводу, что воздержание не сулит для мужчины ничего хорошего. По их мнению, половая жизнь должна быть регулярной – не меньше двух раз в неделю. Более того, мужчины, часто занимающиеся сексом, реже страдают от опухолей предстательной железы и простатита, живут дольше и не имеют проблем с потенцией по сравнению с теми, кто предпочитает воздерживаться.

Заблуждение №2. Презерватив не защищает от заболеваний, передающихся половым путём

Как раз наоборот – презерватив спасает от венерических болезней! Заразиться можно только если он был плохого качества, порвался во время полового акта, или вы не смогли его правильно натянуть.

Заблуждение №3. Если мужчина не может заниматься сексом, то он импотент

Многие уверены, что если у мужчины «не встаёт», то он импотент. Зато если он просто не хочет секса, то с ним всё нормально. Однако учёные давно доказали, что снижение либидо – это тоже проблема. От эректильного расстройства до проблем в организме в целом.

Заблуждение №4. Заниматься сексом в пожилом возрасте – опасно для здоровья

Многие мужчины уверены, что половая жизнь в пенсионном возрасте чревата проблемами со здоровьем. Оказывается, всё совсем наоборот. Секс предотвращает многие болезни такие, как инфаркт, инсульт, опухоли предстательной железы. Кроме того, улучшается физическое здоровье и общий тонус организма. Поэтому не нужно думать, что если вы в возрасте, то от секса пора отказаться.

Заблуждение №5. Потенция снижается с возрастом

Большинство людей, не только мужчин, считают, что по мере старения организма «уходит» потенция. Конечно, до подвигов молодого мужчины пенсионеру далеко, однако потенция зависит от множества разных факторов, не связанных с возрастом. Это и регулярность половой жизни, и общее состояние организма, и эмоциональный фон. Кроме того, благодаря современной медицине сексом можно заниматься даже в преклонном возрасте.

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