|
Почему женщина отказывается от секса?
Вчера, 15:02
Неоспоримый факт – женщины нуждаются в сексе точно так же как и мужчины. Но почему проблема отказа от сексуальных отношений среди девушек гораздо выше, чем среду мужчин? Существует ряд факторов, который побуждает женщину к принятию такого решения
Низкая самооценка
Эта одна из самых распространенных причин из-за которой девушки стесняются вступать в сексуальные отношения. Комплексы мешают раскрепоститься и чувствовать себя комфортно. Многие девушки думают только о своих недостатках и бояться показать свое обнаженное тело мужчине.
Поведение партнера
Очень часто у женщин формируется негативное представление о сексе из-за грубого отношения со стороны мужчины. Когда в процессе полового акта, перед ним или после, партнер позволяет себе смеяться над недостатками женщины, каким-либо неуважительным образом высказываться о ней или применять жестокость, принуждая к сексуальному процессу – тут и речи не может быть о желании заниматься любовью.
Боязнь нежелательной беременности
Наиболее распространенная причина отказа от сексуальных отношений среди молодых девушек. Особенно для тех, кто не знаком с контрацепцией, такое возможно, если ни в школе, ни в семье не уделяют должного внимания сексуальному воспитанию.
Отсутствие удовольствия
Многие девушки, даже находящиеся в длительных отношениях, никогда не испытывали оргазм. Некоторые даже удовольствия от самого процесса не получают, не говоря уже об оргазме. К сожалению, женщины очень редко говорят о своих ощущениях партнеру, а что еще хуже – симулируют оргазм. В такой ситуации у мужчины складывается впечатление, что все в порядке. Ему кажется, что он доставляет удовольствие своей возлюбленной и хочет делать это как можно чаще. Однако, девушки начинают избегать секса, чем вводят мужчину в ступор, при этом сами не могут признаться в проблеме, боясь огорчить партнера. Психологические травмы Это проблема наиболее часто связана с пережитым изнасилованием, либо склонению или принуждению к сексуальному контакту. Это очень тонкий момент, далеко не каждая женщина признается в такой проблеме. Такое событие врезается в память и возникает ассоциация, что секс – что-то опасное и негативное.