Почему женщина отказывается от секса?

Неоспоримый факт – женщины нуждаются в сексе точно так же как и мужчины. Но почему проблема отказа от сексуальных отношений среди девушек гораздо выше, чем среду мужчин? Существует ряд факторов, который побуждает женщину к принятию такого решения

Низкая самооценка

Эта одна из самых распространенных причин из-за которой девушки стесняются вступать в сексуальные отношения. Комплексы мешают раскрепоститься и чувствовать себя комфортно. Многие девушки думают только о своих недостатках и бояться показать свое обнаженное тело мужчине.



Проблема комплексов также заключается в том, что даже если дело доходит до секса, все, о чем думает женщина – это то, как она выглядит. Из-за этого она не может расслабиться и получить удовольствие. От процесса остается только негативные эмоции и желания повторить это не возникает.



Такого рода проблемы являются сугубо психологическим фактором и работать с ними нужно обязательно. Ведь комплексы могут разрушить не только интимную жизнь, но и семейные отношения. Вас напрягает эта ситуация? Тогда вперед на сайт www.publichnyjdomn1.club/spb/ads и выбирайте - проститутки Санкт-Петербурга точно не имеют комплексов в сексе!

Поведение партнера

Очень часто у женщин формируется негативное представление о сексе из-за грубого отношения со стороны мужчины. Когда в процессе полового акта, перед ним или после, партнер позволяет себе смеяться над недостатками женщины, каким-либо неуважительным образом высказываться о ней или применять жестокость, принуждая к сексуальному процессу – тут и речи не может быть о желании заниматься любовью.



Даже если отношения такого рода прекратились, у девушки формируется представление от том, что все мужчины ведут себя таким образом и они попросту бояться почувствовать себя униженными в новых отношениях.

Боязнь нежелательной беременности

Наиболее распространенная причина отказа от сексуальных отношений среди молодых девушек. Особенно для тех, кто не знаком с контрацепцией, такое возможно, если ни в школе, ни в семье не уделяют должного внимания сексуальному воспитанию.



В такой ситуации мужчине стоит проявить понимание и рассказать девушке о способах контрацепции, чтобы избавить ее от ложных убеждений.

Отсутствие удовольствия

Многие девушки, даже находящиеся в длительных отношениях, никогда не испытывали оргазм. Некоторые даже удовольствия от самого процесса не получают, не говоря уже об оргазме. К сожалению, женщины очень редко говорят о своих ощущениях партнеру, а что еще хуже – симулируют оргазм. В такой ситуации у мужчины складывается впечатление, что все в порядке. Ему кажется, что он доставляет удовольствие своей возлюбленной и хочет делать это как можно чаще. Однако, девушки начинают избегать секса, чем вводят мужчину в ступор, при этом сами не могут признаться в проблеме, боясь огорчить партнера. Психологические травмы Это проблема наиболее часто связана с пережитым изнасилованием, либо склонению или принуждению к сексуальному контакту. Это очень тонкий момент, далеко не каждая женщина признается в такой проблеме. Такое событие врезается в память и возникает ассоциация, что секс – что-то опасное и негативное.



В такой ситуации поможет исключительно работа с психотерапевтом, только специалист может найти корень проблемы и помочь решить ее.



Сексуальное нежелание может быть обусловлено разными причинами. Главное – найти их и помочь женщине с ними справиться. Дать возможность ощутить поддержку, заботу и понимание. Не нужно бояться говорить о своих переживаниях, ведь сокрытие проблемы и эмоций – это прямой путь к отказу от сексуальных отношений.