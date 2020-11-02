Услуги металлопроката

Компания “Рент Металл” предлагает услуги продажи в опт и розницу металла в Москве и области, а также возможность доставки металла в разные регионы государства. На расположенных в Москве складах компании, всегда в наличии очень широкий ассортимент металлопродукции, которая вполне соответствует ГОСТу и хранится в правильных условиях, с соблюдением всех нормативов. Компания предлагает продажу металла и все сопутствующие услуги. Оформить заявку на покупку металла и ознакомиться с ценами и предложениями компании можно на сайте компании по ссылке https://rentmetal.ru/.

Что мы предлагаем?

Компания с 2007 года занимается оптовыми и розничными поставками сортового, цветного, черного, листового, нержавеющего и трубного металла. Мы привыкли достигать поставленных целей, потому для нас нет невозможного в нашей сфере деятельности. благодаря кропотливому труду и ответственному подходу к работе мы можем выполнять поставки заказов в точно оговоренные сроки и без различных “осложнений”. Металлопрокат относится к универсальному строительному материалу, который используется при повышении прочности конструкции и для возведения металлоконструкций. По статистике, 90% всего производимого металла используется при строительстве, и используется для укрепления фундамента строения, несущих стен и опор, для кровли и лестниц. Мы предлагаем металлоконструкции различной прочности, так как холодная сталь может применяться повсеместно, а изделия из горячей стали используются при возведении высокоточных объектов, соответственно и цены на металлопрокат могут отличаться в зависимости от размера металлического изделия, его качественных характеристик и способа прокатки (при низких или высоких температурах).

Преимущества сотрудничества с нами

Компания “Рент Металл” предлагает широкий ассортимент металлопрокатной продукции, в частности это:

Цинкование;

продажа металлоконструкций;

гибка металла;

резка лазером;

рубка с помощью гильотины;

сварочные услуги.

Сотрудничество с нами дает вам массу преимуществ, основные из которых:

возможность оформления заявок и отгрузки грузов в режиме 24/7;

поставка заказа в день оформления заявки;

качество продукции соответствует требованиям ГОСТа;

возможность расчета при получении товара;

бесплатная консультация специалиста.

Приобретая продукцию металлопроката у нас вы можете воспользоваться услугой доставки или же забрать груз самовывозом.