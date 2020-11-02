 Услуги металлопроката » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Услуги металлопроката

Услуги металлопроката

Вчера, 02:57

Услуги металлопрокатаУслуги металлопроката

 

Компания “Рент Металл” предлагает услуги продажи в опт и розницу металла в Москве и области, а также возможность доставки металла в разные регионы государства. На расположенных в Москве складах компании, всегда в наличии очень широкий ассортимент металлопродукции, которая вполне соответствует ГОСТу и хранится в правильных условиях, с соблюдением всех нормативов. Компания предлагает продажу металла и все сопутствующие услуги. Оформить заявку на покупку металла и ознакомиться с ценами и предложениями компании можно на сайте компании по ссылке https://rentmetal.ru/.

 

Что мы предлагаем?

Компания с 2007 года занимается оптовыми и розничными поставками сортового, цветного, черного, листового, нержавеющего и трубного металла. Мы привыкли достигать поставленных целей, потому для нас нет невозможного в нашей сфере деятельности. благодаря кропотливому труду и ответственному подходу к работе мы можем выполнять поставки заказов в точно оговоренные сроки и без различных “осложнений”. Металлопрокат относится к универсальному строительному материалу, который используется при повышении прочности конструкции и для возведения металлоконструкций. По статистике, 90% всего производимого металла используется при строительстве, и используется для укрепления фундамента строения, несущих стен и опор, для кровли и лестниц. Мы предлагаем металлоконструкции различной прочности, так как холодная сталь может применяться повсеместно, а изделия из горячей стали используются при возведении высокоточных объектов, соответственно и цены на металлопрокат могут отличаться в зависимости от размера металлического изделия, его качественных характеристик и способа прокатки (при низких или высоких температурах).

 

Преимущества сотрудничества с нами

Компания “Рент Металл” предлагает широкий ассортимент металлопрокатной продукции, в частности это:

  • Цинкование;
  • продажа металлоконструкций;
  • гибка металла;
  • резка лазером;
  • рубка с помощью гильотины;
  • сварочные услуги.

Сотрудничество с нами дает вам массу преимуществ, основные из которых:

  • возможность оформления заявок и отгрузки грузов в режиме 24/7;
  • поставка заказа в день оформления заявки;
  • качество продукции соответствует требованиям ГОСТа;
  • возможность расчета при получении товара;
  • бесплатная консультация специалиста.

Приобретая продукцию металлопроката у нас вы можете воспользоваться услугой доставки или же забрать груз самовывозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Входные двери в Дмитрове

Оптовая продажа бумажных салфеток в Казани

Металлообрабатывающие станки известных брендов в Саратове

Металлопрокат

Инженерная сантехника

Сферы использования листового металлопроката


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Ноябрь 2020 (29)
Октябрь 2020 (32)
Сентябрь 2020 (48)
Август 2020 (56)
Июль 2020 (50)
Июнь 2020 (33)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Ноябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2014. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года.