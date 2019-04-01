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Предприниматель Борис Вольфман

Вчера, 13:32

Предприниматель Борис ВольфманПредприниматель Борис Вольфман

 

Многие люди заинтересованы бизнес-сфере. Знаете ли вы, что имя Борис Вольфман – широко известно в деловых кругах. Борис Вольфман – успешный предприниматель, который смог организовать активную деятельность в разнообразных направлениях современного бизнеса. Этот человек является владельцем двух крупных компаний, которые специализируются на коммерческом направлении. Зачастую данный предприниматель проводит торговые операции, стремительно набирающие популярность. Главной задачей этого бизнесмена является установка прочных торговых отношений между Российской Федерацией, Израилем и Турцией. Компании, которыми владеет Борис Вольфман числятся в едином реестре юридических лиц. Это говорит о том, что их деятельность осуществляется на законном основании. Также, вам следует знать о том, что в государственный бюджет из этих компаний регулярно вносятся все налоги.

 

Немного о биографии

Если вас интересует биография Бориса Вольфман, то мы советуем вам перейти на этот сайт www.7kanal.co.il. Здесь вы сможете прочесть не только интересные факты из жизни предпринимателя, но и очень много полезной информации, которая позволит вам познакомиться с данным человеком. Итак, пожалуй, следует начать с того, что Борис родился в Украине в 1984-м году. С раннего возраста он интересовался вопросами, которые касаются не только заработка денег, но и помощи людям. На сегодняшний день предприниматель является автором некоторых социальных проектов. Его разработки помогают реализовывать собственные амбиции. Конечно, вам следует знать о том, что данный предприниматель работал с фирмой Royal Innovative. Данная фирма занимается вопросами логистики, поставки товаров на международные рынки.

 

На чем специализируется предприниматель

Конечно, вам следует знать о том, что Борис Вольфман – потрясающий человек. Он зачастую выступает в роли посредника между турецкими и израильскими фирмами, которые связаны с обменом различных ноу-хау. Он обожает выполнять логистические задачи, которые связаны все доставкой продукции заказчиком. Этот предприниматель занимается скупкой товаров и перенаправляет их на территорию других стран. Часто его деятельность связана с организацией производства холодильных складов и импортированием полезных ископаемых. На сегодняшний день планы бизнесмена являются очень амбициозными. Главное желание Бориса – создать успешную коммерческую империю.

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