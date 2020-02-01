Шелкография

Сейчас многих людей интересует такой способ трафаретной печати, как шелкография. Давайте сейчас подробнее рассмотрим это понятие. Итак, шелкография — это один из видов трафаретной печати. Как правило, в качестве печатной формы используются материалы с высокой частотой расположения нитей. Стоит сказать о том, что данный способ трафаретной печати возник в глубокой древности, а сейчас он стал набирать популярность. Если вас интересует шелкография дешево, то сейчас есть очень много агентств, которые способны оказать эту услугу по доступной и приемлемой цене. Мы же вам расскажем о том, какие отличия имеет трафаретная печать от прочих видов печати. Также, в этой статье вы сможете узнать о том, на каком материале делается трафаретная печать и какими преимуществами она в целом наделена.

Шелкография: ее преимущества и применение

Для чего применяется шелкография и в чем заключается ее особенность? Что же, сейчас мы поговорим и об этом. Во-первых, данный вид трафаретной печати отлично подходит для создания рекламной продукции. Это могут быть визитки, открытки, разнообразные приглашения. Также, шелкография — это идеальное решение для создания какой-либо сувенирной продукции. К преимуществам шелкографии относится то, что в ее ходе вы можете получить более 500 разнообразных цветовых оттенков. Это говорит о том, что у вас получится создать уникальный, яркий и неповторимый рекламный продукт. Также, у вас появляется возможность воспроизводить печать на различных текстурах. Шелкография также наделена долговечностью и отличной стойкостью. И, наконец, вам следует знать о том, что шелкография устойчива перед резкими перепадами температур.

Стоит ли заказывать?

Итак, если вас интересует шелкография дешево, то давайте для начала определимся с тем, нужна ли она вам вообще. Ни для кого не секрет, что шелкография позволяет воплотить в жизнь самые безумные идеи и фантазии. С ее помощью можно даже создать эффект объемного изображения. Из этого следует вывод, что шелкография — это идеальный вариант для рекламной продукции, но об этом мы уже говорили ранее. Также, вам стоит знать о том, что с помощью шелкографии зачастую осуществляют печать на ткани, которая в дальнейшем будет использоваться для натяжных потолков. Если вы перейдете в интернет, то у вас будет замечательная возможность обнаружить огромное количество компаний, которые занимаются трафаретной печатью. Как правило, стоимость услуг будет весьма приемлемой.