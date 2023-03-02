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Ход Тест

Сегодня, 04:02

Когда сотрудники офиса знают, что руководители и менеджеры могут удаленно видеть, что в реальном времени происходит за компьютерами, повышает производительность и дисциплину. Программа Ход Тест отслеживает действия сотрудников, предоставляет локальный и удаленный доступ к снимкам экрана и журналам сотрудникам. Данное программное решение устанавливается за считанные минуты без привлечения других аппаратных средств, кроме компьютера. Чтобы использовать и правильно настроить программу, не нужно специальной подготовки и навыков. Наблюдение в реальном времени повышает производительность, но не решает полностью проблему лояльности сотрудников. Записи разговоров в чате, списки посещаемых сайтов, все, набранное сотрудниками на клавиатуре, имеет решающее значение для повышения безопасности. Какой контроль обеспечивает программа? Программа перехватывает нажатия клавиш, делает периодически снимки с экрана, сохраняет закрываемые и запускаемые программы, записывает посещаемые ресурсы. Доступ к записям можно получить удаленно и локально. Чтобы узнать, чем занимаются сотрудники, нет необходимости оставлять кресло - приложение для контроля обходов легко настраивается для оповещения о событиях загрузкой через сервер или по электронной почте. Интеллектуальная система шаблонов дает возможность перехватывать нажатия клавиш, содержащие ключевые фразы, что значительно облегчает настройку для обеспечения минимальной возможности проникновения и максимальной безопасности. Программа является мощным инструментом для борьбы с низкой производительностью сотрудников, для защиты от нелояльных сотрудников, повышения безопасности компании. В чем преимущество программы? Вы можете узнать с помощью программы , что пользователь компьютера ищет в поисковых системах, с кем разговаривает по Скайп, в социальных сетях, какие сайты в течении какого времени открыты, какие процессы запущены в системе, что пользователь видит на мониторе. Вы можете получать данные о действиях своих сотрудников за компьютером, выявлять нецелевое использование компьютера. Информация об активности пользователей отражается на диаграммах и графиках. Зная о системе слежения, сотрудники компании более эффективно будут расходовать время, меньше нарушать правила политики безопасности, больше соблюдать дисциплину, изменится отношение сотрудников к работе. Функции программы позволят выявить вовремя передачу сторонним лицам корпоративных сведений.

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