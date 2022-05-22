Выбираем остекление для окон

Приобрести окна ПВХ не очень и сложно, так как в этом городе имеется несколько интернет-магазинов, в которых можно совершить покупку. Однако в современных интернет-магазинах https://dedovsk.oknatek.ru/ настолько большой выбор товара, что непрофессионалу будет очень сложно подобрать подходящие пластиковые окна, и для того чтобы покупка была удачной, нужно следовать нескольким следующим советам. Во-первых, необходимо обратить внимание на качество пластиковых окон. Для этого нужно посмотреть, имеют ли пластиковые окна сертификаты качества.

Отечественные ПВХ должны соответствовать ГОСТу, иначе качественными их трудно назвать. Но лучше всего приобретать заграничные пластиковые окна, от уже зарекомендовавших себя с хорошей стороны производителей, однако необходимо, чтобы заграничные пластиковые окна соответствовали стандарту ISO9001. Во-вторых, необходимо обратить внимание на теплоизоляцию окон. Для этого необходимо посмотреть на толщину стекол, чем толще стекло, тем надежнее окно.

Также желательно посмотреть на количество камер в окне, чем их больше, тем больше тепла сохранит окно, поэтому рекомендуется на зимний период устанавливать окна, не меньше чем с пятью камерами внутри профиля. В-третьих, желательно приобрести окна пвх с защитой от ультрафиолетовых лучей, излучаемых солнцем, которые могут повредить деревянную и кожаную мебель в доме, поэтому рекомендуется купить окна, которые оснащены тонированным стеклопакетом.

Также рекомендуется отдать предпочтение армированным окнам, которые являются более надежными, нежели обычные пластиковые окна, так как теперь они могут называться металлопластиковыми окнами, потому что внутрь пластикового окна помещается металлический корпус. Обычно продаются армированные окна с толщиной стального, или металлического корпуса от 0,5 мм, до 1,5 мм, а если вы увидели в продаже окна, с толщиной стального корпуса превышающей 1,5 мм, то такие окна лучше не приобретать, так как скорей всего это ложь, потому что на наш отечественный рынок окна с толщиной стального корпуса больше чем 1,5 мм не завозятся. Покупая окна, желательно покупать те, у которых гарантийный срок больше среднего.

Однако очень часто покупатели попадаются на уловку, когда им предлагают гарантию окон на 10 лет, а затем оказывается, что гарантия предлагалась только на профиль, а не на само окно, поэтому постарайтесь сразу же уточнить все детали.