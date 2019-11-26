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Особенности шкафов для разных комнат в доме

Вчера, 05:15

Шкаф – это универсальная мебель. Он подходит для хранения самых разных вещей: постельное белье, нижнее белье, верхняя одежда, головные уборы и пр. И при этом шкаф можно подобрать абсолютно для любой комнаты. Но тут важно понимать, что модели для разных помещений могут отличаться не только внешним видом, но и функциональными особенностями. И это всё нужно учитывать, выбирая подходящий вариант. Большой выбор шкафов ждёт в каталоге компании ООО ТД«Сенатор» (https://senator064.com/) в Саратове.

Особенности шкафов для каждой комнаты.

Наиболее популярны сейчас на рынке следующие варианты:

  • шкаф в спальню. Данная комната представляет собой зону отдыха, где можно расслабиться и восстановить силы. Поэтому оформление шкафа не должно перегружать интерьер. Чаще всего фасад отделывается зеркалом или ДСП панелями в тёплых цветах. Минимум декоративных элементов на фасаде. При этом сама мебель должна быть достаточно вместительной, чтобы в ней можно было хранить одежду и белье;
  • шкаф в прихожую. Эта зона зачастую очень маленькая, что вносит свои ограничения в габариты мебели. Лучший вариант – это модель шкафа-купе. Выдвижные двери не занимают лишнего места, что обеспечивает хорошую эргономику;
  • шкаф для гостиной. Модели для гостиной делают акцент на оригинальном и привлекательном дизайне. Фасад может быть украшен цветным стеклом, пескоструйным рисунком, кожей, тканью и пр. Также нередко в конструкции предусмотрены открытые полки для книг;
  • шкаф в ванную комнату. Предназначены для хранения полотенец, косметики, бытовой химии и пр. Важной особенностью является использование материалов для отделки фасада, которые устойчивы к высокой влажности и перепадам температур;
  • шкаф в детскую комнату. Эти модели имеют яркий дизайн: изображения животных, пейзажей природы, героев мультфильмов и пр. Конструкция сделана таким образом, чтобы минимизировать травматизм.

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