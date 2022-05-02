Как избавиться от плесени на стенах вашей квартиры? Плесень. Само слово уже вызывает отвращение, а как только подумаешь, что это может быть у тебя в квартире, то и вовсе становится не по себе. Вообще, плесень – это грибок. Появиться в помещении она может в случае повышенной влажности. Образуется она на потолке и на стенах. В этом деле совершенно нельзя медлить. Так как если на корню не прекратить распространение, то последствия принимают уже очень большой характер.



Начните с того, что выясните, почему в помещении наблюдается чересчур высокая влажность. Проверьте вентиляцию в доме. А быть может все дело в швах с наружной стороны дома и их нужно заделать. Кстати если вам нужно уничтожение тараканов, то мы так же оказываем эти услуги.



Если вы решили убрать плесень, то лучше всего пригласить специалистов по клинингу, они и помогут вам убрать квартиру в Московском регионе и уничтожить тараканов в квартире москва, следы зловредных грибков и плесени. Поверхность, зараженную плесенью, необходимо тщательно просушить при помощи таких вещей, как паяльная лампа и другие приборы для отопления. Нужно «выжечь» плесень. Это все делается для того, чтобы остановить рост плесени. К сожалению, плесень такая едкая, что придется удалять все настенное покрытие при помощи шпателя. Тщательно очищайте стену, так как если вы уберете не всю, то она все равно вырастет.



После очистки, нужна обработка квартир от тараканов гарантия. Обрабатывать его нужно обычным противогрибковым антисептиком. Этот препарат можно без труда найти в любом специализированном строительном магазине. Только при покупке убедитесь, что это средство подходит для обработки внутренней части дома (квартиры). Помимо прочего, это средство должно не только удалить остатки плесени, но и не давать появляться новой.



И так, примите наши поздравления. Вы справились, вы смогли! На ваших стенах больше нет плесени. Теперь уже горьким опытом наученные, вы должны понимать, что такое допускать больше нельзя. И используйте только натуральные, «дышащие» материалы. В продаже имеются специальные краски, которые сами по себе являются антибактериальными. И при новой оклейте стен, виниловые обои не будут самым хорошим вариантом. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





