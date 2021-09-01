У вас эректильная дисфункция? Ищите виновников в этих 6 проблемах

Хорошая эрекция - это результат прилива крови к конечности, поэтому важно, чтобы ваше сердце было в идеальной форме, был порядок с давлением. Тестостерон - еще один фактор, необходимый для хорошей упругости, но есть также ряд обстоятельств, которые могут повлиять на твердость и упругость нужного органа. Иногда вам поможет Виагра шоп, но еще важно вести правильный образ жизни!



Избыточный вес, сигареты и выпивка способны надолго «усыпить» вашего друга, и ниже еще несколько вещей, которые могут помешать упругости.

Десерты

Забрасывая много сахара в организм, вы повышаете уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс гормона инсулина. Согласно ирландско-американскому исследованию, с повышением уровня инсулина возникают проблемы с выработкой тестостерона и упругостью.

Слишком мало сна

Если вы спите меньше пяти часов в сутки, уровень тестостерона может снизиться на целых 10 процентов, согласно данным исследования, проведенного в Университете Чикаго. Сон необходим для выработки тестостерона, и если вы не спите рекомендуемые восемь часов, друг может отказываться действовать.

Ребенок в спальне

По данным исследования Университета Нотр-Дама, сон рядом с маленьким ребенком снижает выработку тестостерона на 7 процентов. Возможно, вы думали, что виноват прерывистый сон, но оказалось, что спать с ребенком достаточно для снижения выработки тестостерона.

Соя

Исследование, проведенное в Гарвардском университете, подтверждает, что ежедневное потребление большого количества сои может привести к утрате упругости. Причина этого кроется в свойстве соевого эстрогена, который снижает количество тестостерона.

Дефицит витамина D

Этот витамин играет большую роль в выработке тестостерона, поэтому, если вы не получаете его в течение дня, уровень этого гормона может упасть на 20 процентов и более, как показывают результаты исследований, проведенных в Австрии и Германии. Хорошей новостью является то, что рекомендуется провести всего-то 15 минут на солнце, чтобы получить достаточную дозу витамина D.

Выпивка

Известно, что алкоголь расслабляет и снимает напряжение, но он также может притупить физическое желание. Также не все считают алкогольное опьянение привлекательной чертой партнера. Сказанное об алкоголе относится и к иным одурманивающим веществам. Если вы и любите расслабляться с хорошим вином, не пейте слишком много.