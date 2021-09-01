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Все о танцах

Сегодня, 02:19

Сегодня большой популярностью обладают разнообразные танцы, которым юноши, девушки, мужчины и женщины стараются научиться самостоятельно в домашних условиях или в группе с профессиональным инструктором.

Выбор вида обучения вы способны сделать самостоятельно, мы не можем сказать, какой из них наиболее верный, так как это зависит от ваших личных предпочтений. То же самое касается и выбора вида танцев. Например, сейчас одним из самых известных и популярных танцев пользуется страстная зажигательная сальса, прародительницей которой является Куба, жители которой славятся своим горячим темпераментом. Особенно этот жанр популярен в Латинской Америке. Сальса включает в себя большое количество стилей и вариаций. Если говорить о широком смысле этого термина, то его можно использовать в определении любой кубинской музыки, например, болеро, ча-ча-ча, мамбо и т.д. Также раскроем более узкий смысл: в 60-70х годах сальса была разработана пуэрториканскими и кубинскими иммигрантами в Нью-Йорке и прилегающих к нему окрестностях. Следует вспомнить и ответвления от этого стиля, вроде сальса романтика 80х годов прошлого века. Сейчас сальса распространена не только в Латинской Америке, но и по всему миру в целом. Латиноамериканский джаз, кубинское мамбо, сон начала двадцатого века можно с уверенностью считать “близкими друзьями” музыкального стиля сальса, а латиноамериканский джаз и сальса вообще признаны синонимами.

Что касается стилистики, то сальса тесно связана с афро-кубинскими традициями, потому что они содержат колумбийские, пуэрториканские и многие другие веяния Латинской Америки, в которые также входят джаз, поп, рок, эр-эн-би. Сегодня сальса ориентируется на танец, её имя прочно связано с танцем, который исполняется по эту музыку. Кстати вы можете слушать музыку онлайн пройдя по данной ссылке.

По большей частью, родиной сальсы считается Куба, хотя пуэрториканцы пропагандировали и развивали этот музыкальный стиль. Верными хранителями её музыкальных традиций являются колумбийцы, а современные музыканты уверенно экспериментируют в этом жанре, но не отступают от источников.

Сегодня вы можете изучать сальсу в обычных жизненных реалиях, например, пойдя в специальную школу танцев, где в группе или индивидуально с инструктором вы сумеете познать азы и более сложные па этого жаркого танца. Также вы вполне можете постараться выучить элементы сальсы самостоятельно, пользуясь онлайн-видео, которые вы легко найдёте в Интернете, набрав в поисковой строке обучение сальса. Вы получите доступ к огромному количеству видео-роликов. Желаем весело и с пользой провести время в изучении новых движений!

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