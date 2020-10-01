Как самостоятельно научиться играть на гитаре?

Многие люди любят музыку. Однако не всем достаточно ее только слушать. Наверняка и вы задумывались о том, чтобы научиться играть самостоятельно на гитаре или любом другом инструменте. Сейчас в каждом городе есть специализированные школы, где обучаю игре на музыкальных инструментах людей разного возраста. Учиться нужно будет несколько лет. Все зависит от того какой музыкальный инструмент вы выбрали. Если вы хотите понять, как самостоятельно научиться играть на гитаре, то дочитайте статью до конца.

Рекомендации

Стоит отметить, что в сети интернет на специализированных сайтах есть онлайн уроки, например, игры на гитаре. Такой вариант "самоучек" подходит тем, кто ценит свое время и не хочет тратить деньги на специализированные школы. Гитара является одним из востребованных музыкальных инструментов. Ее берут в поход, на ней играют под бой курантов и на дни рождения. Обучение самостоятельное или под руководством преподавателя? Этот вопрос задают многие. Если вы еще в сомнениях и хотите проверить возможности свои, то самоучитель на гитаре или видеоуроки помогут вам преодолеть страх и научиться игре на инструменте. Вы можете купить или скачать любой учебник, подходящий для желаемого типа гитары (классической, акустической или электрической). Если вы мечтаете научиться играть, например, на электрогитаре у себя дома и то просто читайте дальше. Если вы желаете запомнить песню или несколько разных мелодий, то вам понадобится самоучитель. Напомним такой факт: большинство гитарных песен звучат одинаково. Узнав одну вещь, вы можете смело предположить, что сможете сыграть еще сотню песен (это связано с чувствительностью теории музыки, песни одного стиля составлены в соответствии с одними и теми же намерениями, вы скоро увидите).

Специалисты и новички

Нужно купить качественный инструмент. Затем научитесь как надо держать в руках гитару, настраивать ее. Затем необходимо разучивать аккорды и ноты. Если у вас уже дома имеется гитара, то переходите сразу к следующему шагу. Решите, какую гитару вы хотите: акустика, классика или электро. Это зависит от типа музыки и от того, как вы хотите ее играть. Самый дешевый вариант - акустическая гитара с металлическими струнами. Помните, что качественная классическая электрогитара стоит дороже. Вы можете попросить профессионала помочь вам решить, кто может играть на гитаре. Как видите, научиться играть на инструментах может каждый, но нужно иметь желание и время для занятий.