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Porsche 911 Turbo прибывает в следующем году с большой мощностью

Сегодня, 11:39

Фотографы-шпионы неоднократно фотографировали Porsche 911 Turbo, а теперь компания опубликовала официальные фотографии грядущего купе и кабриолета.

Фотографии были опубликованы после тестирования рядом журналистов, в том числе Car & Driver. Они объявляют, что грядущий 911 Turbo S будет оснащен 3,8-литровым 6-цилиндровым оппозитным двигателем с двойным турбонаддувом, который оснащен более крупными турбокомпрессорами и переработанными катализаторами. Благодаря этим изменениям двигатель будет выдавать 641 л.с. и 799 Нм крутящего момента.

В следующем году Porsche представит новый 911 Turbo. Но сначала это ваш шанс получить первые впечатления. #porsche #porschenews #porschenewsroom # NewPorsche911 #TimelessMachine # 911turboprototype #prototype # 911 # porsche911 #development #drive #driving #test #testing #nice # France # Sportscar # Sportscars #car #cars #instacar #porschelife

Сообщение, опубликованное Porsche Newsroom (@porsche_newsroom) 8 ноября 2019 г. в 9:31 по тихоокеанскому времени.

Для сравнения: нынешний 911 Turbo S имеет мощность 572 л.с. и 699 Нм крутящего момента. Это означает, что у нового спорткара будет дополнительно 69 л.с. и 100 Нм крутящего момента.

Обновленный двигатель соединен с 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, которая передает мощность стандартной полноприводной системе. Сообщается, что это позволит машине разогнаться до 100 км / ч. за 2,5 секунды до достижения максимальной скорости 330 км / ч. Это весьма впечатляюще, учитывая, что машина тяжелее всего на 50 кг.

Другие примечательные особенности включают активную подвеску, рулевое управление задней осью и карбоновую тормозную систему. У него будут новые десятипоршневые устройства, которые будут грызть массивные 419-миллиметровые передние диски. Сзади у нас будет всего восемь поршней и 391 мм диски.

И последнее, но не менее важное: 911 Turbo S будет доступен с опциональной спортивной подвеской. Это уменьшит высоту на 10 мм.

Хотя фотографии мало что раскрывают, Car & Driver говорят, что 911 Turbo S будет базироваться на более широких 20- и 21-дюймовых колесах, которые будут обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S. Издание также сообщает, что у автомобиля будет увеличенное заднее крыло и регулируемый передний сплиттер.

Нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы увидеть серийную модель, поскольку официальная премьера не запланирована, по крайней мере, до следующей весны.

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