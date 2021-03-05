История идеального отпечатка

В Канаде существуют несколько лабораторий, в которых культивируют псилоцибиновые грибы в особо стерильных условиях. Но кроме этого, в специальной грибной оранжерее, воспроизводятся условия амазонской сельвы. Вплоть до того, что используют завезённый оттуда грунт и пересаженные растения.

Таким образом, полностью клонируется участок биосферы. Так споры галюциногенных грибов поступающие в продажу, сообщают потребителю такое же психостимулирующее воздействие, какое получают шаманы амазонских племён.

Доказательство того, что грибы наследуют информацию о месте и условиях своего роста, около 20 лет назад опубликовал японский профессор Т. Нагакаки. А уже споры и отпечатки грибов, передают эту информацию очередному поколению. Всё это изменяет и искажает психоактивный эффект.

Экспедиции к грибным истокам

На таких серьёзных грибных фермах какие условно легализованы в Канаде, имеется экспедиционный корпус, в лице нескольких целенаправленно путешествующих сотрудников. Основной ареал сбора галлюциногенных грибов – нетронутые джунгли Южной и Центральной Америки. После дегустации, мико-турист собирает отпечатки спор в специальный герметичный контейнер с активной стерилизацией. В такой специальной упаковке, элитные отпечатки галлюциногенных грибов, курьерской службой доставляются на фермы производителя.