Вкусные рецепты своими руками

Абсолютно каждая современная хозяйка мечтает научиться вкусно готовить, для того чтобы радовать своих родных и близких ежедневными произведениями поварского искусства, радуя их интересными вкусовыми сочетаниями, а главное легкостью и простотой того или иного блюда. Если вы также желаете научиться готовить, если вы хотите удивлять своих домочадцев вкусными десертами, мы рекомендуем вам воспользоваться сайтом, на страницах которого вам будет представлено огромное разнообразие интересных, ярких и разнообразных десертов, первых и вторых блюд, закусок и прочее. Если вас заинтересовала возможность уже сейчас воспользоваться интересными рецептами, переходите на официальный сайт https://www.yabpoela.com/670-chizkejk-bez-vypechki.html и знакомьтесь с самыми актуальными.

Приготовление чизкейка без выпечки

Обратите внимание на то, что существует множество вариантов приготовления чизкейка, с набором разных продуктов. Если вы желаете приготовить простой чизкейк без выпечки, вам потребуется минимальный набор продуктов, в состав которых входит:

творожный сыр или творог, который необходимо поставить на оттяжку на ночь в холодильник;

сахарное печенье;

сгущенное молоко;

масло сливочное;

загуститель для сливок;

ванилин и лимонный сок.

Печенье послужит подложкой, которую необходимо растолочь со сливочным маслом и разместить на дно формы. Далее вам обязательно необходимо взбить творожный сыр, добавляя в него сгущенное молоко, сливочное масло, а также загуститель для сливок. Останется добавить щепотку ванилина и несколько капель лимонного сока. Все это размещаете в форме. Далее украшайте по своему собственному предпочтению и отправляйте в холодильнике до застывания. Будьте готовы к тому, что такой легкий рецепт обязательно поможет вам научиться готовить правильно. А если вы хотите снизить уровень калорийности данного угощения, просто замените сгущенку на сметану.

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