Конечно, как бы печально это не звучало, но на сегодняшний день криминал – процветает. Знаете ли вы, что сейчас существует огромное количество людей, которые совершают разнообразные криминальные проступки. Например, многих людей интересует такая тема, как криминал .Не стоит сомневаться в том, что криминал есть в каждом городе, каждом регионе и каждой стране. Сейчас мы поговорим с вами о том, какие же криминальные поступки были обнаружены в Екатеринбурге, за последние несколько недель. Большинство людей до сих пор обсуждают тот факт, что начальника свердловской железной дороги – оставят в тюрьме ещё пару месяцев. Наверное, следует сказать о том, что Ройтман Евгений взял крупную взятку.

О делишках адвокатских

Конечно, все мы привыкли к тому, что огромное количество людей в настоящее время обращаются за помощью к адвокату. Но что делать, если самому адвокату – требуется помощь? Относительно Недавно следователи закончили следствие по делу одного из самых известных адвокатов Екатеринбурга. Изначально, данного адвоката задержали в 2017-м году за то, что он собирался дать взятку крупного размера.

Следователи начали подозревать, что адвокат пытался помочь преступникам, которые были связаны с наркоторговлей. Конечно, тематика криминал - повествует о том, что далеко не каждый человек является законопослушным гражданином. Кстати, следует сказать о том, что адвокат, о котором мы говорили ранее – имел сообщника. Однако, после – помощник адвоката активно участвовал в следствие, и с него были сняты все подозрения.

О криминале в целом

Конечно, если вас интересует такая тема, как криминал, то советуем вам посетить интернет. Можете быть уверены в том, что именно здесь у вас будет великолепная возможность обнаружить для себя огромное количество разнообразных статей, которые связаны с криминалом Екатеринбурга. Да, не стоит сомневаться, Екатеринбург – это криминальный город, но не такой криминальный, как скажем, Ростов-на-Дону.

Кстати, ещё один криминальный случай произошёл в Екатеринбурге, относительно недавно. Известно, что девушка, которая являлась риэлтором – подделала документы, и продала квартиру инвалида. Можете не переживать, в этом случае справедливость восторжествовала, и мошенница отправится в колонию. Если вы желаете более детально ознакомиться с данным случаем, то советуем вам посетить официальный информационный портал такого города, как Екатеринбург.