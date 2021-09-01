Расчески для укладки волос - браншинги

Чтобы научится красиво укладывать волосы, не обязательно быть парикмахером. Достаточно приобрести правильные щетки для укладки волос, подходящие под их тип и длину, ну и конечно курсы парикмахеров в москве не станут лишними.

Щетки для укладки профессионалы называют брашингами

Они могут иметь натуральную или искусственную щетину и основу из разных материалов. Если планируются частые укладки с помощью фена, то лучше покупать щетки на металлической основе – они помогают быстрее создать прическу. Особенно следует обратить внимание на профессиональные щетки тем, кто делает химическую завивку, ведь то, как выглядит карвинг волос во многом зависит именно от укладки, которую выполнить обычными расческами весьма затруднительно. Поговорим о типах брашингов, и о том, как ими правильно пользоваться. Браншингом можно выровнять локоны, придать прическе объем, создать объемные кудри. При выборе браншинга нужно обращать внимание на жесткость, частоту зубчиков и диаметр основы, который и задает тон прическе.

При необходимости часто выпрямлять волосы нужно приобрести щетку с натуральной щетиной

Она выпрямит волосы на длительный период и придаст им блеск. Браншинг с натуральной свиной или конской щетиной на металлической основе помогает создавать вьющиеся локоны, а комбинированная щетка среднего объема – прекрасно распрямляет пряди. Для того чтобы придать форму тонким волосам нужно пользоваться круглыми и полукруглыми щетками. Каркасные расчески прекрасно придают волосам объем от самых корней. Выбирая для работы браншинг нужно обратить особое внимание на ручку. Она должна быть не только удобной, но и надежно фиксироваться в руке и не выскальзывать. Идеальный вариант – силиконовые или резиновые ручки.