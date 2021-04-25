Главные преимущества Drift casino

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Вывод выигрыша из зала Drift

Игрок может в любой момент вывести деньги из клуба, если сумма является больше минимальной. Для начала игроку необходимо войти в личный кабинет. В специальном окне вводится сумма, которую игрок желает вывести. Можно снять все выигранные деньги или оставить часть на дальнейшую игру. В клубе Дрифт предлагается вывод средств на абсолютно любые реквизиты:

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Счета мобильного телефона

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Служба технической поддержки клиентов

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