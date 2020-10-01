Бумажные браслеты на руку для контроля мероприятий

Бумажные браслеты с логотипом являются экономичным и простым способом контроля посетителей на мероприятиях. Они производятся из прочного прорезиненного бумажного полотна, поэтому относятся к категории одноразовой промо-продукции. При этом браслеты отличаются высокой устойчивостью к повреждению, ультрафиолетовым лучам, перепадам температур, повышенной влажности и морской воде.

Разновидности, характеристики и сфера применения

Бумажные контрольные браслеты являются самым экономичным способом контроля численности и мониторинга посетителей, предупреждения проникновения в заведение или на мероприятие посторонних третьих лиц. В отличие от виниловых браслетов они являются бюджетными (невысокая стоимость делает их применение достаточно привлекательным).

Современные бумажные браслеты используются в различных заведениях, на массовых мероприятиях, закрытых вечеринках, объектах отдыха и досуга:

Презентации;

Форумы;

Ночные клубы;

Медицинские учреждения;

Поликлиники;

Кинотеатры;

Боулинг-клубы и т.д.

Они обладают высокой прочностью, но при этом легко гнутся. Фиксация браслета на руке осуществляется при помощи усиленного клеевого соединения с перфорацией, которое предупреждает возможность его передачи третьим лицам. При попытке снятия браслет повреждается и не подлежит повторному использованию.

Материал Tyvek представляет собой инновационное полотно, состоящее из волокон обычной и синтетической бумаги. Благодаря уникальному составу браслеты практически не ощущаются на запястье и позволяют коже «дышать». Они не вызывают аллергической реакции, неприятных ощущений и дискомфорта при ношении, подходят для взрослых, подростков и детей.

Бумажные браслеты, как и ленты для бейджей с логотипом, выпускаются в широком ассортименте – стандартные узкие, широкие с возможностью нанесения надписи, с рисунком, порядковым номером, штрих-кодом или PFID-чипом. Выбор браслета определенного типа зависит от особенностей его применения и основного функционального назначения.

Нанесение сквозной нумерации на бумажные контрольные браслеты позволяет службам безопасности и администрации вести учет численности посетителей мероприятия или заведения, а также оперативно выявлять подделки. Изображение, рисунок, логотип или штрих-код наносится на поверхность цифровым способом или по технологии шелкографии.