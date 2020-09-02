Благодаря тому, что сфера гемблинга активно развивается в виртуальной сети, каждый желающий может посетить игровой зал в любое удобное время. Современные игровые автоматы отличаются высокой степенью надежности, защиты и предоставляют только честную игру. Гемблеры выбирают именно эту категорию в игорных залах, т.к. слоты позволяют помимо азарта и щедрых выигрышей получать массу удовольствия.

Разработчики софта

Выбирая виртуальный аппарат для проведения досуга, гемблер прежде всего учитывает свои предпочтения и пожелания. Опытные игроки предлагают обратить внимание на такой немаловажный фактор, как бренд, занимавшийся разработкой понравившегося софта. Отдавая предпочтение софту от ведущих провайдеров, пользователи получают:

продукт высокого качества, с современной графикой и анимацией;

возможность получать щедрые поощрения и бонусные уровни;

проведение досуга на слотах с высоким процентом отдачи, который редко опускается ниже 96%;

прозрачную игру, которую обеспечивает встроенный генератор случайных чисел.

Наиболее популярными концернами являются NetEnt, Evolution Gaming, Microgaming, Playtech, ELK Studios, Amatic, Endorphina Igrosoft, Tom Horn, Evolution Gaming, Wazdan, Revolver Gaming, Spadegaming, Yggdrasil Gaming, Evoplay Entertainment, Playson, Greentube, IGT, iSoftBet, NextGen Gaming, Novomatic. Некоторые из них работают в этой отрасли уже более 20 лет и отлично понимают, какой продукт необходим гемблерам.

Популярные игровые автоматы

Несмотря на то, что за последние годы было создано огромное количество игровых автоматов, по-настоящему популярным стали не все. Только небольшая часть получила абсолютное признание и стала бестселлерами. В рейтинговых таблицах и ТОПах они годами могут занимать лидирующие позиции, всегда оставаясь востребованными. Среди них можно выделить:

Mega Moolah;

Lucky Lady's Charme;

StarBurst;

Резидент;

Book of Ra Deluxe 6;

Sizzling Hot;

Fruitinator;

Золото Партии;

Good Girl, Bad Girl;

Future Fortunes;

Sin City Nights;

Гараж;

Кекс.

Это лишь малая часть любимых развлечений современных гемблеров. Они высоко оценивают качество софта, особую атмосферу, а также их щедрые бонусы. В случае когда игрок начинает сомневаться в своих силах, он может выбрать тестовую версию аппарата и повысить уверенность в себе.

Демонстрационная версия

Возможность играть за электронную валюту – кредиты, имеется во всех современных виртуальных аппаратах. Выполнена данная функция для того, чтобы предоставить пользователям возможность ближе познакомиться с правилами и особенностями машины. Опытные гемблеры запускают бесплатную версию, если хотят просчитать реальный процент отдачи или протестировать беспроигрышные стратегии, позаимствованные из интернета. С помощью демонстрационной игры клиенты быстрее входят в курс дела, получают необходимые навыки, и переходят к проведению азартного досуга на реальные деньги.