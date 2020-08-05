Как чаще всего мастурбируют женщины

Мастурбацией называют способ самоудовлетворения у мужчин и женщин. Вопреки распространенному мнению, женская мастурбация также естественна, как и мужская. Самоудовлетворение в целях получения сексуального наслаждения полезно для женского организма. Занимаясь мастурбацией, женщина учиться чувствовать и понимать свое тело.

Стимуляция клитора

Быстро достичь оргазма помогает стимуляция клитора. Данный процесс является самым распространенным способом женской мастурбации. Для достижения полового возбуждения женщина осуществляет раздражение клитора пальцами. Чтобы произвести стимуляцию, нужно сначала приоткрыть клитор, слегка подтянув половые губы вверх пальцами левой руки. Другой рукой нужно нежно массировать его головку, продолжая придерживать половые губы. В результате интенсивных и ласкательных движений пальцами оргазм последует незамедлительно.

Стимуляция влагалища

Существует еще один распространенный метод самоудовлетворения, часто используемый женщинами для достижения оргазма. Это стимуляция влагалища предметом фаллической формы. Чаще всего для этих целей женщины приобретают фаллоимитатор в специализированном магазине. Фаллоимитатор представляет собой сексуальную игрушку, правдоподобно имитирующую по цвету и форме эрегированный мужской орган. Его вводят во влагалище для того, чтобы достичь оргазма. Достичь пика наслаждения можно также при помощи пальцев, введенных глубоко во влагалище. Кстати мужчины в свою очередь пошли более простым способом и сделали себе вагина мастурбатор.

Мастурбация женщин возраста 18 - 25 лет

Научно-исследовательской группой Мастерса и Джонсон был проведен опрос среди женщин, достигших совершеннолетия и до 25 лет. В результате опроса выяснилось, что большинство женщин предпочитают мастурбировать в позиции лежа на спине. И лишь небольшой процент женщин занимаются самоудовлетворением в положении стоя или сидя. Примерно 5% опрошенных женщин занимаются мастурбацией лежа на животе, заводя руку между ног. Чтобы достичь оргазма, некоторым достаточно потереться гениталиями о спинку кресла или подлокотник дивана. Около 3 % женщин во время стимуляции клитора сильно сжимают бедра, это помогает им быстрее достичь оргазма. Известно также, что часть женщин достигают пика сексуального наслаждения мастурбацией в душе. Осуществляя регуляцию напора воды и ее температуру, можно быстро достичь оргазма.

Мастурбация женщин 18 - 35 лет

Социологический опрос был продолжен среди женщин другой возрастной категории. Выяснилось, что 48 % женщин фертильного возраста с 18ти до 35 лет предпочитают осуществлять мастурбацию собственными руками, 26 % используют для этой цели вибратор. Еще 10 % женщин часто используют в своих эротических фантазиях любые подручные предметы, вводя их глубоко во влагалище. Примерно 6 % представительниц прекрасного пола предпочитают потереться о какой-либо предмет в состоянии сексуального возбуждения. Этого им хватает, чтобы достичь пика наслаждения. Во время оргазма 4% интенсивно сжимают бедра, 4 % предпочитают получать оргазм, осуществляя гидромассаж гениталий в душе. Еще 2 % женщин используют другие, не менее распространенные методы. Любопытно, что ни одна из участвующих в опросе женщин не назвала стимуляцию груди средством достижения оргазма.