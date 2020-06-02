Букмекерская контора Фонбет

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Для кого доступна игра?

Игра доступна только для совершеннолетних, это совершенно естественно, поэтому перейдя на официальный сайт будьте готовы к тому, что вам нужно выполнить регистрацию. Регистрация также нужна для того, чтобы вы могли грамотно распоряжаться вашими финансовыми средствами в своем личном кабинете. В момент регистрации вы указываете:

имя;

возраст;

номер телефона;

адрес электронной почты;

надежный пароль.

Пароль не забудьте сохранить, поскольку его вам придется использовать для входа в систему. Как вы понимаете, процесс создания личного кабинета занимает минимальное количество времени. Главным преимуществом является то, что после регистрации вы получаете не только доступ к игре, но к бонусной системе. Бонусы вы получаете за присоединение к команде. Это первый приветственный бонус, а также за любые другие действия на официальном сайте клуба. Поэтому переходите на официальный сайт уже сейчас и знакомьтесь с тем, что ждет вас в ассортименте.

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