Русские детективы

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Популярный детектив

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Нож в сердце. В сериале речь пойдёт о Марии, которая успевает воспитывать своего ребёнка самостоятельно и вести бизнес. У неё собственное агентство, которое предоставляет бытовые услуги. Но на что способны пойти завистливые конкуренты ради того, чтобы испортить её имидж?

Хрустальная ловушка. Тоже достаточно интересный фильм. Речь в нём пойдёт про Ольгу, которая оказалась на горнолыжном курорте только из-за своего супруга и лучшей подруги. Они обожают данный вид спорта, а сама же она к лыжам равнодушна. Однако же, Ольга находит себе увлекательное занятие: ходят слухи, что в здесь недавно пропал испанец. Л

ютый – 2. Максим, у которого не жизнь, а сплошные непредвиденные и чрезвычайные ситуации берется за новое и достаточно сложное расследование. В ходе расследования он постарается выяснить, кто мог расправиться с одним достаточно известным журналистом.

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