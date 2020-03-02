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Азино 777 официальный сайт: реализация самых смелых азартных желаний гарантирована

Сегодня, 16:10

Азино 777 официальный сайтАзино 777 официальный сайт

 

Азино 777 официальный сайт является одним из лидеров гемблинг-рынка на протяжении почти десяти лет. Казино появилось в 2010 году и с тех пор только улучшает качество предоставляемых услуг.

 

Сегодня гемблеры выбирают площадку https://www.azino-777.ru.net/ по многим причинам:

 

 

 

  • Широкий ассортимент слотов на любой вкус;

 

 

  • Выгодные бонусы, которые доступны сразу после регистрации;

 

 

  • Удобство проведения денежных операций;

 

 

  • Постоянно обновляющийся список зеркал для обхода блокировки;

 

 

  • Удобная мобильная версия;

 

 

  • Безукоризненная репутация в гемблинговой сфере.

 

 

 

Простота навигации

 

Русскоязычный интерфейс не даст заблудиться на просторах вселенной Азино даже тем, кто впервые посетил официальный портал.

 

Вкладки с регистрацией, авторизацией, игровыми автоматами, бонусами и зеркалами легко обнаружатся сразу при входе на главную страницу.

 

Имена счастливчиков, которым везёт срывать куш в данный момент, а также баннеры с действующими акциями, отыщутся в центре.

 

Выход на службу поддержки можно найти в «подвале» сайта.

 

Регистрация на портале

 

Если гемблеру уже исполнилось 18, он может активировать учётную запись и наслаждаться всеми возможностями игры на реальные деньги. Для регистрации необходимо указать:

 

 

 

  • Номер телефона;

 

 

  • Адрес электронной почты;

 

 

  • Игровую валюту;

 

 

  • ФИО;

 

 

  • Возраст;

 

 

  • Регион проживания.

 

 

 

Пополнение счёта

 

Доступно посредством следующих платёжных инструментов:

 

 

 

  • Виза;

 

 

  • МастерКард;

 

 

  • Нетеллер;

 

 

  • Скрилл;

 

 

  • Яндекс-деньги;

 

 

  • ВебМани;

 

 

  • Киви;

 

 

  • Приветствуются и мобильные платежи.

 

 

 

Минимальная сумма пополнения – 100 рублей. Деньги зачисляются на счёт мгновенно.

 

Слоты казино

 

Азино 777 официальный сайт имеет в коллекции азартных развлечений больше двухсот единиц.

 

 

 

  • Аппараты 777 от Новоматик;

 

 

  • Классика типа Гаража, Обезьянок и Кекса от Игрософт;

 

 

  • Видеослоты от НетЕнт, Микрогейминг, Плейтек;

 

 

  • Новинки Квикспин, Rival и Game Art доступны 24/7.

 

 

 

Для поклонников карточных и настольных развлечений предусмотрен раздел с рулеткой, видеопокером, Блэкджеком и Баккара.

 

Лайв-игры и бесплатный режим также открыты для желающих.

 

Бонусы клуба

 

 

 

  • 777 рублей в качестве бездепозитного подарка при регистрации;

 

 

  • Еженедельный кэшбэк в размере десяти процентов;

 

 

  • Подарки ко Дню рождения;

 

 

  • Призы по бонус-коду;

 

 

  • Акции временного характера

 

 

 

Помогут сделать удачный старт в казино и продлить успех.

 

Мобильная версия Азино

 

Это приложение, которое работает на базе iOS и Android. Функционал и скорость портативного казино ничем не уступают десктопному прототипу. Также с помощью мобильного Азино проще обойти блокировку ресурса.

 

Служба поддержки

 

В Азино команда суппорта работает круглосуточно. Чтобы обратиться с вопросом к оператору, можно воспользоваться электронной почтой, онлайн-чатом или телефоном.

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