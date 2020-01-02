Регистрация в казино Вулкан Россия через социальные сети

В казино вулкан россия можно играть и без регистрации. У каждого из слотов, размещенных на сайте, есть две версии – для игры на деньги и демо-вариант. Пока у пользователя нет личного кабинета, он не может пополнять счет и брать бонусы. Чтобы упростить и ускорить процесс входа, разработчики добавили на сайт кнопки экспресс-регистрации через социальные сети.

Как происходит экспресс-регистрация в казино

Весь процесс получения личного кабинета на сайте казино через кнопки социальных сетей сводится к паре кликов. Этапов три:

пользователь выбирает иконку мессенджера, в котором есть личная страница, и нажимает ее;

в открывшемся окне игрок подтверждает, что разрешает системе доступ к личным данным, и снимает галочки с условий, которые ему не подходят;

кликом по кнопке новый пользователь подписывает свое согласие с правилами и условиями интернет-портала.

Весь процесс занимает не более одной минуты. Сложность может возникнуть, только если вход в выбранную социальную сеть не выполнен. Это придется сделать, чтобы система смогла считать данные.

При такой форме регистрации имя, указанное на странице, будет выполнять роль логина, а остальные реквизиты система скопирует с базы данных. Главное, выбирая такой метод, убедиться, что ВКонтакте или Одноклассники зарегистрированы на действующий номер мобильного или адрес электронной почты. В случае если эти данные будут утеряны или попадут в посторонние руки, деньги с депозита могут быть потрачены.

Насколько безопасно зарегистрироваться через социальные сети

Со своей стороны администрация гарантирует полную сохранность данных. Как и в части платежных реквизитов, вся поступающая на сервер информация тщательно шифруется. Если пользователь станет победителем турнира или выиграет крупную сумму, в почетном списке счастливчиков его логин замаскируют – часть букв будет заменена звездочками.

К личному пространству администрация онлайн-казино Вулкан Россия тоже относится деликатно. Рассылок, а тем более рекламного спама с официальных групп и тематических сообществ, не будет. Подписываться на информационные сообщения или нет — решает сам клиент.

Плюсы и минусы быстрой регистрации

Переход по кнопкам социальных сетей лишает только одного – права выбрать звучный логин. Во всем остальном права игроков, заполнявших полную анкету, и тех, кто сэкономил пару минут, одинаковы. К тому же добавить информацию в незаполненные поля все равно придется чуть позже – при заказе кэш-аута. По правилам международной регуляции лица, которым не исполнилось 18 лет, и граждане отдельных стран играть в казино на деньги не могут. При попытке вывести средства автоматика напомнит об этом правиле и попросит указать дату рождения.

Еще две причины сразу заполнить все поля в разделе с личной информацией. Первый – бонусы от клуба. За привязку сотового и электронной почты зал игровых автоматов готов вознаградить спинами или лотерейным билетом. Потерять пароль от аккаунта в этом случае не так страшно, система напомнит его в письме или смс-сообщении.