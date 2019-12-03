Приветственные бонусы в онлайн казино Spin City

Бонусы, которые игрок получает за создание своего аккаунта, являются одними из самых распространенных поощрений игрока. Собственно, главное целью этого бонуса и является привлечение игроков. Многие виртуальные игорные заведения, как casino Spin City, делают ставку именно на этот бонус. Сейчас в мире виртуальных азартных развлечений конкуренция просто зашкаливает. Потому многие онлайн казино, стараясь заманить клиентов, предлагают им очень щедрые бонусы за регистрацию в их игорном заведении.



Есть один важный момент, о котором следует помнить. Для того, чтобы получить такой бонус не всегда достаточно всего лишь зарегистрироваться в интернет казино Spin City. Иногда для начисления бонуса игроку следует внести еще и деньги на свой игровой депозит. Иначе бонус не будет предоставлен. Но обязательное пополнение счета требуется далеко не всегда. Регистрационные бонусы, для получения которых не обязательно пополнять свой игровой счет, носят название без депозитные бонусы. Также некоторые казино Spin City могут разбивать стартовый бонус на несколько частей. Каждую из которых игрок получает за пополнение своего игрового счета. Например, 50 процентов бонусов за первое пополнение, и по 25 процентов за второе и третье.



Регистрационные бонусы также бывают смешанного типа. К примеру, игрок получает часть бонуса просто за регистрацию. Но если он пополнит свой игровой счет, тогда общий бонус будет увеличен. К тому же могут быть добавлены еще и разного рода поощрения. К примеру фриспины (free spin).

В свою очередь приветственные бонусы бывают:

Фиксированные. В этом случаи неважно, насколько игрок пополняет свой игровой счет. Сумма бонуса от этого не меняется.

Прогрессирующими. Чем большая сумма пополнения игрового счета. Тем больше бонусов будут начислены игроку.

Примером последнего является match bonus. Его суть в том, что игрок получает определенный процент возврата от суммы пополнения счета. К примеру, депозит игрока был пополнен на сто долларов. А в качестве бонуса ему было начислено 25 процентов от суммы пополнения. То есть, 25 долларов. И, как правило, чем больше сумма пополнения депозита, тем более высоким будет процент возврата.

В чем же плюс бонусов. Опытные игроки знают, что бонусы требуют отыгрыша. То есть выполнения определенных условий их вывода. А это не всегда сделать просто. Но бонусы будут неплохим вариантом для стартапа. Также лучше пытаться отыгрывать их рулетке, блэкдженке. То есть играх, с высоким процентов возврата. Также важно помнить. Прежде чем регистрироваться и пополнять счет, внимательно следует изучить правила начисления бонусов и их отыгрыша (венйджер)