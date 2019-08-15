Онлайн казино Спин Сити

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Преимущества клуба, бесспорный выбор игроков

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Как снять деньги?

На платформе круглосуточный доступ ко всем машинам, поэтому зайти и насладиться отдыхом, возможно с прибылью, можно в любое время суток. Изучить весь список автоматов можно в специальной вкладке под названием Игровой зал. Чтобы снять свой заработок, нужно перейти в кассу, показать свои реквизиты и данные о снятии средств, сумму средств и направить этот запрос. Деньги будут доставлены скоро, вы получите сообщение об этом.