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Антигуа и Барбуда гражданство за инвестиции
16 декабря 2016
Сам факт по которому предоставляется гражданство основан на специальном законе Антигуа и Барбуда который действует с 1 ноября 1981 года (этот день знаменателен началом независимости от Англии). Люди, которые были рождены на островах этого государства были автоматически их гражданами, и это продолжалось до 31 октября 1981 года, так же ребенок мог стать гражданином Антигуа и Барбуда если хотя бы один из его родителей был рожден в этом государстве. Если родители ребенка являются гражданами, какого либо государства входящего в союз Англии, то он тоже мог стать гражданином Антигуа и Барбуда.
Гражданство за инвестиции в экономику
Специальная программа Антигуа и Барбуда гражданство за инвестиции была утверждена Парламентом Антигуа и Барбуда 19 марта 2013 года. Для того чтобы получить гражданство на этих островах имеется три вида программ:
Помимо человека, который является основным заявителем, на гражданство могут претендовать его супруга и дети, при условии, что им еще не исполнилось 25 лет, власти этого государства также могут разрешить получение гражданства и родителям заявителя, если их возраст превышает 65 лет. Помимо основных пожертвований перечисленных выше, заявитель будет обязан внести свой вклад в казну государства в размере 50,000 долларов за самого себя, 50,000 долларов за супругу и по 25,000 долларов за каждого ребенка который не достиг своего совершеннолетия. Если ваши дети уже достигли 18 лет и не превысили 25, то за них придется платить 50 000 долларов, точно такая же сумма распространяется на родителей старше 65 лет.
Due Diligence Fees
Это проверка на то, что у подавшего заявку человека не имеется судимостей, обвинений и так далее.