Специалисты художественной ковки выполнят под заказ любые кованые изделия. Она делится на интерьерную и экстерьерную, которая представлена фонарями, заборами, воротами и декоративными элементами. Живая художественная ковка является ручной работой, веками не менялось оборудование для нее. Это, как и раньше, огонь, молот и наковальня, которые играют главную роль в создании элементов и произведений искусства. Все изделия живой ковки нельзя скопировать. При использовании подобной технологии металл нагревается до больших температур, и из него, как из пластилина, лепить различные изделия. Кованое изделие выходит прочнее. Техника работы сложна, работают с горячим металлом истинные мастера. Методом подобной ковки производят предметы интерьера, богатые люди используют ее для заказа заборов и ворот, больше о ООО "Стальной бренд" на сайте.

Какой бывает ковка?

Холодная ковка впечатляет возможностями. Для нее применяют металлические заготовки, необходимую форму придают с использованием специальных инструментов. Технологии штамповки позволяют производство запустить в серию. Заготовки выполняются промышленным способом. Специалист делает из них кованые изделия. Подобная ковка дает возможность оперативно выполнять заказы по изготовлению металлические изделия. С помощью холодной ковки делают беседки, лестницы, балконы. Изделия, которые включают симметричные элементы, выполняются холодной ковкой. Такие изделия используются в экстерьере, в предметах быта, они сочетаются с цветом стен и дизайном. Долговечность и прочность ковки позволяет ей сохранять популярность на протяжении веков. Долговечность зависит от грунтовки и краски, наносимых на изделие.

Что предлагает компания?

Художественная ковка является дизайнерским решением, которое несравненно по уникальности и красоте. Оно эффектно украсит дом, будет предметом восхищения в административном здании. Лишь талантливые кузнецы способны воплотить смелые идеи, обращаться нужно лишь к настоящим профессионалам. Компания применяет методы ручной ковки уже длительное время. В процессе изготовления применяется проверенное оборудование, на всех этапах производится тщательный контроль качества. Продукция привлекает качеством и доступными ценами. Мы радуем клиентов новыми изделиями, которые украсят ландшафт и интерьер дома. Наши изделия следует приобрести по следующим причинам: приемлемые цены, долговечность и прочность, применение современных технологий, позволяющих делать любые изделия.