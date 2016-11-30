Летим в Таиланд

Более 700 авиакомпаний из разных уголков мира отправляют свои самолеты в Таиланд. Среди них имеются как дорогие авиабилеты, так и дешевые варианты. Сегодня мы поговорим о втором варианте, который вызывает наибольший спрос у населения, больше на http://aviroom.ru/airtickets_v_tailand/.

Дешевые авиабилеты в Таиланд

Стоимость билета в Таиланд может различаться как от самой авиакомпании, так и от туристического сезона, города вылета, а также, от возможных распродаж. Кроме этих основных факторов, конечная стоимость билета может определяться количеством оставшихся мест на данный рейс или график.

Виза и перелет.

Для граждан Российской Федерации, если они отправляются в страну на срок до 30 дней, то оформлять визовые документы им не потребуется. Перелет из российских аэропортов составляет от 9 часов до 10 часов. Дешевые авиабилеты в Таиланд предполагают перелет до Бангкока, а оттуда можно добраться в любой город или населенный пункт страны. Дешевые авиабилеты предлагают и чартерные авиаперевозчики. Как советуют бывалые путешественники, авиабилет в Таиланд обойдется намного дешевле, если вы приобретете его заблаговременно, например, за 1,5 – 2 месяца.

География и население Таиланда

Королевство Таиланд относится к государствам Юго-Восточной Азии. Оно расположилось на красивых островах Малакка и Индокитай. Столицей государства является Бангкок. По количеству жителей – это достаточно многочисленный город, отличающийся разнообразным этническим составом. Географические и климатические зоны условно разбивают Таиланд на пять регионов, каждый их которых интересен туристам, так как имеет свои заповедные и курортные места. Большую часть основного населения составляют лаосцы и тайцы, но встречаются на островах и другие народы.

Язык и религия Таиланда

Официальным языком признается тайский язык. Но на острове можно услышать и другие языки, на которых общаются жители. К их числу относятся японский, китайский и английский. Государственной религией является буддизм. Посещая страну, туристы должны быть ознакомлены с основными обычаями, которые могут оскорбить или вызвать недоумение местных жителей. Ведь вам интересно будет посетить буддийский храм, и поэтому предварительно ознакомьтесь с правилами для такого рода заведений.

Для путешествий по Таиланду подходит любое время года. Но некоторые месяцы отличаются более сильной жарой, а другие – более комфортным температурным режимом. Некоторые путешественники планируют свои поездки с целью посещения национальных праздников. наибольшей популярностью пользуются Фестиваль цветов, Национальный день тайских слонов и массовый запуск воздушных змеев.