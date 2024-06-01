В последнее время снова становится популярным заниматься благотворительностью и мне бы хотелось порассуждать на тему того, почему простые люди жертвуют свои личные деньги в благотворительный фонд или совершенно незнакомым им людям, и почему с каждым днем количество этих организаций растет и множество известных и публичных людей становятся лицами таких фондов. За примерами далеко ходить не нужно - Анджелина Джоли, Чулпан Хаматова, да и множество других знакомых всем личностей принимают активное участие в сборе средств на лечение больных детей, поддержку малоимущих семей и прочие благие дела. помощь детям благотворительный фонд - что это? И у них это замечательно получается и множество благодарных граждан тому подтверждение. И даже организации коммерческого толка, например интернет магазин Лабиринт, организовывают специальные программы помощи детским домам, участвуя в которых, любой человек может отправить какую то вещь из ассортимента магазина в выбранный им детский дом и быть уверенным, что покупка дойдет до адресата. Так в чем причина, ведь большинству из нас деньги не достаются просто так, и отдавать их всегда не очень хочется... Мне кажется, что сострадание является главным мотивом в совершении таких действий, ведь человечность является главным человеческим качеством и многие из нас не могут равнодушно смотреть, как из за отвратительной работы системы дети умирают, не получая вовремя медицинских или иных услуг или голодают из за отвратительного финансирования государственных детских домов и учреждений. И именно сострадание всегда было и есть главной благодетелью для людей и я уверен, что пожертвования будут идти в благотворительные фонды всегда, покуда жив род человеческий.