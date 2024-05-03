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резиновое покрытие

Вчера, 05:46

Песок, гравий, бетон, асфальт – подобные резиновое покрытие ушли в прошлое. Все больше детей сейчас отдают предпочтение покрытиям, которые основаны на резиновой крошке. С таким покрытием детские площадки становятся значительно наряднее и безопаснее. Подобное покрытие является водопроницаемым, что дает возможность детям сразу после дождя играть во дворе. Укладывается оно методом наливки полов, хорошо укладывается в труднодоступных местах, не имеет швов. Ребенок не упадет и не споткнется. Резиновое покрытие укладывается на подготовленный грунт или напольное покрытие виниловое. В зонах риска – возле турника, под каруселью – устраиваются подушки безопасности, которые представляют собой слой резиновой крошки крупного размера, толщиной 10см, что оградит малыша от травм. Преимуществом покрытия является внешний вид. Верх покрытия – каучуковая цветная крошка, которая имеет высокую износостойкость, не вытирается, не теряет цветной оттенок. На детской площадке можно уложить покрытие по всей поверхности или сделать цветные вставки. Любой размер, рисунок, цвет - все возможно с этим покрытием. Если Вас заботит хорошее настроение и безопасность ребенка, Вы остановите выбор на продукции компании. Специально разработанная резиновая плитка применяется на игровых и детских площадках, в местах проведения досуга, аттракционах, где существует вероятность получения ушибов и травм. Необходимость применения травмобезопасного покрытия на площадках для игр переоценить трудно. Падение детей мы предотвратить не в силах, но вполне можем обезопасить детское пространство, сведя риск травм к минимуму. Плитка не требует при монтаже специальных навыков и сделает детскую площадку в считанные часы травмобезопасной и каменный ковер от важно подбирать грамотно. Детские игровые площадки являются приоритетной и основной сферой применения плитки в закрытых и открытых помещениях. Для площадок главными факторами, влияющими на выбор резиновой плитки, являются эстеичность, простота уборки и чистки, экологичность, долговечность, травмобезопасность. Всем требованиям соответствует резиновая плитка, вытесняя автоматически традиционные песок, асфальт и бетон. Предупреждение несчастных случаев и травм является основной задачей строителей и архитекторов детских игровых площадок. В таких местах падение – это обычное дело, и применение антитравматического резинового покрытия дает возможность решить актуальную проблему, становится эффективным методом защиты ребенка от ушибов и травм. Кроме травмобезопасности, плитка служит не менее десяти лет, приятна при контакте и привлекательна для глаза torgpol.ru.

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