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polish heat

Вчера, 04:09

Виды полировки кузова...Полировка кузова после окраски своими руками. Со временем, даже при условии бережного обращения, автомобиль теряет свой прежний лоск. На нем появляется коррозия, различные царапины, а под воздействием атмосферных явлении поверхность немного мутнеет. Одним из способов вернуть автомобилю прежний вид является polish heat. Полировка производится в специально подготовленном месте. Для этого лучше всего подойдет гараж с искусственным освещением. Перед началом робот, кузов необходимо предварительно подготовить.

Процесс подготовки состоит из таких этапов:

  • Мойка авто от пыли и грязевых образований.
  • Оклейка деталей автомобиля, которые не будут полироваться малярным скотчем.
  • Удаление остатков пыли из кузова путем обдува.
  • Обезжиривание поверхности.

После вышеуказанных процедур необходимо приступать к непосредственной полировки не затягивая надолго сроки, для уменьшения попадания мелкого сора на кузов. На начале полировки, избавляются от царапин и наплывов, путем шлифовки. Шлифование делиться на два вида "мокрое" и "сухое". При первом варианте на поверхность кузова периодически наносится вода. К преимуществам такого метода относят, невозможность забивания пылью бумаги использованной для шлифовки. Но при этом не все шлифовальные машины можно использовать. При сухом шлифовании есть возможность использовать орбитальную машинку, что дает возможность легко обрабатывать любые участки поверхности. И котлы атом в улан-удэ у нас тоже есть.

Полировка состоит из абразивной и защитной части

Основным заданием абразивного полирования является удаление мелких царапин, и мутных потертостей. Полировка производится с помощью машинки или вручную. Движение машинкой крестообразны, ручные в свою очередь наносятся кругообразно. Особое внимание стоить уделить температуре обрабатываемой поверхности, высокие показатели недопустимы. Абразивная полировка снимает тонкий слой лакировочного покрытия спец пастой, в которой содержаться специальные абразивные частицы. Защитная полировка предназначена для образования тонкого поверхностного слоя поверх лака. На сегодняшней день существует паста на восковой и тефлоновой основе. Благодаря их качествам автомобиль приобретает ровную, отображающую поверхность. Полировка кузова, на первый взгляд не очень сложный процесс, но для придания максимального качества лучше обратиться к квалифицированным специалистам https://teplosila03.ru/.

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