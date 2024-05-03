На сегодняшний день пользуются огромной популярностью сериалы я элементами детектива, в которых скрывается страшная тайна, и если вы фанат таких проектов, то вам однозначно стоит смотреть тринадцать (Thirteen) топ 100 imdb. И это не удивительно, ведь практически всем нравятся вещи, которые ввергают нас в череду событий, где нужно, что-то выяснять, следить и искать ответы. Так вот этот сериал, как раз такой Перед нами история, которая началась с обычной прогулки, и если не задумываться, то на первый взгляд вы ничего не заподозрите. Все дело в том, что отправившись на прогулку, совершенно необъяснимо пропадает девушка, и это происшествие действительно сильно потрясло маленький городок, в котором она проживала. Мы видим, как главная героиня по имени Айви Млскэм совершенно обычно гуляет по улице города, и мы не можем увидеть ничего мистического или подозрительного. Поведение девушки так же абсолютно адекватное, она радуется, веселится и дышит свежим воздухом. Но вот нас начинает настораживать тот факт, что наша героиня абсолютно не узнает местность, а это очень странно, ведь в этом городе она провела всю свою жизнь. Я думаю, с таким сюжетом однозначно стоит смотреть тринадцать. Так же мы замечаем, что и окружающие ее люди очень странно реагируют на присутствие Айви. Лично у меня сразу же возник вопрос – в чем собственно дело, и что происходит? Все дело в том, что Айви не просто обычная девушка, и все кто ее видит, оказывается в стопоре. Но почему все это происходит? Теперь немного объясню, на дворе 2016 год, но девушка думает, что сейчас только 2003, и возникает главный вопрос, где она пропадала «Тринадцать» лет? Интересно, не правда ли? Если все же заинтересовались, то настоятельно советую сериал тринадцать смотреть онлайн бесплатно у нас, ведь не зря у этого такой высокий рейтинг IMDb: 7.50! И мы начинаем понимать, что девушка исчезла без вести, и вот спустя тринадцать лет она продолжила свою прогулку, которую начала в 2003, и даже не догадывается о произошедшем. Конечно же, сразу девушку забирают в полицию и проводят допрос, но увы, это не дает практически никаких результатов. Но мы видим, что Айви что то скрывает и старается не раскрывать никому свой секрет. У меня и я думаю, у большинства зрителей сразу начинаются мысли, а что она может скрывать, и зачем? И это очень ловкий ход сценаристов, хоть он и банален, ведь теперь мы все будем вместе с сюжетной линией разгадывать эту загадку. Немного критики, ведь мы хотим быть объективны Безусловно сценарий сериал 13 (оригинальное название Thirteen) впечатляет, и задумка очень интересна, но вот с подачей немного перегнули, ведь во время просмотра иногда становится скучновато. Проекту не хватает немного динамики, но будьте уверены, все недостатки компенсируются детективной линией. В результате мы получаем тринадцать сериал 2016 года выпуска, с отличным сюжетом и хорошей игрой актеров, что на сегодняшний день, честно говоря – редкость. И конечно нельзя оставить без внимания саундтрек сериал тринадцать, ведь это действительно отличная работа, в которую вложили душу.