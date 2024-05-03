Одним из наиболее распространенных вариантов существования правовой формы является Общество с ограниченной ответственностью (ООО). Потому сегодня мы сделаем такую небольшую заметку про регистрацию данной организации. Первым делом вам придется оформить юридическое лицо, представителем которого вы и будете. Перед тем как сопровождение казначейского счета вам необходимо, согласно законодательству, создать уставной капитал. Что ж, а теперь перейдем непосредственно к самой регистрации tserazov open bank.

Какими этапами проходит регистрация ООО?

Первым делом, когда вы решили создать свое ООО, необходимо придумать название, делать его логичным, выходя из специализации ООО, или сделать его обобщенным, решать вам, но помните, что перед началом регистрации название вашего ООО будет проверено на наличие идентичного название, и если оно будет, вам придется придумывать новое название. Следующим этапом является установленное количество учредителей, существуют, конечно, различные ограничения, но для граждан нашей страны, они практически не влияют, но общее количество учредителей не должно превышать сотни. Теперь переходим к самой регистрации, ваше новосозданное ООО должно быть зарегистрировано за определенным юридическим адресом, данный адрес должен быть зарегистрирован либо за одним из учредителей, либо принадлежать вашей ООО. Теперь приходит время уставного капитала, если раньше законодательство выдвигало определенные объемы уставного капитала, то с июля 2011 года эти ограничения полностью сняты. Так же отдельно хотелось бы отметить, что уставным капиталом так же называется все материальные и нематериальные активы, которые ООО приобрела период первого года с момента регистрации. Далее вам необходимо определиться с видом деятельности, согласно основного классификатора экономической деятельности. Следующим пунктом можно назвать процесс государственной регистрации, который можно разбить на несколько подпунктов. Среди всех пунктов отдельно хотелось бы выделить постановку на учет налоговой инспекции, выбор системы налогообложения, создания печати, открытие счета в банке на юридическое лицо. Поскольку система налогообложения имеет несколько вариантов для выбора. То в следующей статье мы рассмотрим различные варианты, а так же их негативные и позитивные стороны. Вот теперь вы можете полноценно считать, что регистрация вашего ООО прошла успешно.