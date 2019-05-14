На протяжении продолжительного времени люди знают о том, что голова является одним из самых уязвимых мест в организме человека. Если что-то тяжелое ударит по голове, то это не всегда может быть просто боль. Иногда удар по голове может искалечить жизнь человеку или же вовсе прекратить её. Чтобы как-то обезопасить свою жизнь, люди стали изобретать различные шлемы и каски, которые можно надевать в случае опасности. Изначально шлемы и каски использовали только военные, а уже после защитой для головы стали пользоваться в строительной области, затем в угледобывающей отросли, и уже гораздо позже защищать голову стали любители экстремального спорта. Сегодня в спортивных магазинах можно встретить большой ассортимент разнообразной защиты для головы. Это могут быть шлемы для катания на мотоцикле, велосипеде, роликах, горных лыжах и сноуборде. Так же шлемы используют парашютисты, альпинисты, ледолазы и спелеологи. И балаклава купить киев которую обычно советуют в дополнение отлично дополняет самый лучший шлем. Шлемы, которые используют в своей работе спелеологи, значительно отличаются от простой головной защиты, так как такие шлемы не рассчитаны на простые удары, их используют для защиты головы при падении на неё тяжелых предметов сверху. Альпинистский шлем берет начало своего происхождения от простой строительной каски. В такой защите невооруженным глазом можно разглядеть характерные детали, которые есть в строительном шлеме. Амортизирующий ремень подвеска не позволяет голове соприкасаться с защитной оболочкой каски, а так же сокращает силу удара. Головной шлем должен быть максимально облегчен, а так же иметь высокую прочность и способность рассеять силу удара. Если альпинисты спб не обладает такой способностью, то даже если и голова при травме останется целой, может случиться сотрясение мозга, которое так же, может привести к плачевным последствиям. На сегодняшний день чаще всего используют два вида альпинистских шлемов. К первому виду относятся каски, которые состоят их подвески с прочными стропами, плотно ложащимися на голову при надевании. Прочная пластиковая оболочка находится в пяти сантиметрах над стропами. Такие каски лучше других амортизируют удар, благодаря этому чаще всего их используют спелеологи и альпинисты. Любители зимнего туризма не очень жалуют данные шлемы, потому что очень сложно на него натянуть капюшон штурмовой куртки, более того, этот шлем гораздо больше по весу и объемнее, чем другие модели. Ко второму виду касок относятся облегченные и не громоздкие модели. Оболочка такой каски состоит из пластика или специального, прочного пенопласта покрытого пластиком. Для амортизации используют вспененные подушечки, которые находятся внутри шлема. Все виды касок оборудованы ремнем, застегивающимся под подбородком, специальными прищепками для фиксирования ремня налобного фонарика, и практически все модели имеют возможность регулировать размер ремня. На некоторых моделях касок есть щитки из оргстекла. Это может пригодиться ледолазам или промальпинистам, которые занимаются обрезкой деревьев. Оргстекло спасает от осколков льда и опилок, которые летят в лицо. Каски, предназначенные для использования спелеологами, очень часто в оснащении имеют специальное крепление для фонаря или карбидной лампы. Такие шлемы есть даже на детей и юниоров. Среди богатого ассортимента любой, кому понадобится защита для головы, без труда найдет подходящую именно для него модель.